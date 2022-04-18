Названа неожиданная причина резкого повышения давления
Недостаток «солнечного» витамина D отражается на эмоциональном фоне, отметила эксперт. Если человек часто раздражен, он нервничает, то это влияет на стабильность артериального давления.
Также дефицит витамина повышает риск возникновения опасного эндокринологического заболевания.
«Дефицит витамина D ответственен и за развитие сахарного диабета. Он идет рука об руку с гипертонией. Это такой метаболический синдром, который сейчас просто буквально бич», – объяснила диетолог.
Врач рекомендовала добавить в рацион продукты, обогащенные витамином D: жирную рыбу, печень трески, скумбрию, селедку и сайру. Регулярное употребление их в пищу также улучшает проводимость кровеносных сосудов
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