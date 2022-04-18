Четыре привычки помогают не набирать жир на животе после 40 лет

Эти привычки помогают не только не набирать жир на животе после 40 лет, но также способствуют избавлению от его излишков.Поднимать тяжести. Исследования показывают, что тренировки с отягощениями очень эффективны для сжигания жира на животе. Специалисты Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете установили это, проведя исследование с участием женщин в пременопаузе, которые тренировались с отягощениями только два раза в неделю.Избегать обработанных продуктов. Тем, кто хочет избавиться от брюшного жира, эксперты рекомендуют избегать чрезмерно обработанной нездоровой пищи. Кроме того, следует строго контролировать продукты, насыщенные быстрыми углеводами.Достаточно спать. Привычка заниматься делами за счет недосыпа плохо сказывается на фигуре после 40 лет. Люди, которые регулярно спят меньше 7 часов, бывают в большей мере подвержены висцеральному ожирению. Исследования показывают, что недостаток сна даже у молодых, здоровых и относительно худых людей бывает связан с нарушенным аппетитом, злоупотреблением калориями и накоплением жира внутри живота.Сопротивляемость стрессу. Стресс побуждает наш организм вырабатывать гормон кортизол, повышенный уровень которого сопряжен с более интенсивным отложением жира на животе. В свою очередь, большое количество абдоминального жира также имеет тенденцию повышать уровень кортизола, это может привести к порочному и нездоровому кругу, особенно у женщин. Чтобы не набирать жир на животе после 40 лет, специалисты советуют осваивать доступные практики, помогающие легче переносить стрессовые обстоятельства, – например, в виде дыхательных упражнений.