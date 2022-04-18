Раскрыты опасные последствия сотрясения мозга

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

О симптомах и возможных осложнениях сотрясения головного мозга рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.При сотрясении «легкой степени» у пострадавшего наблюдаются нарушения координации, памяти и внимания, реже – нарушения речи. Как правило, серьезных осложнений после такой травмы не бывает, отметил эксперт. Восстановление занимает около двух недель.В более тяжелых случаях после сотрясения мозга могут появиться опасные осложнения.«Самое опасное — возникновение внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Это чревато последствиями вплоть до летального исхода. В тяжелых случаях, если есть гематома, может потребоваться длительная реабилитация и даже может понадобиться оперативное вмешательство. Плюс при ударе головой могут быть повреждения непосредственно костей черепа», — объяснил врач.Клиническая картина может меняться в зависимости от того, какой отдел мозга был поражен, предупредил эксперт.