Почему нужно раз и навсегда перестать стирать белье руками: объясняет врач

Не хотите рисковать дорогой кофточкой или нежнейшим нижним бельем и стирать их в машинке? Не рискуйте и здоровьем — ручная стирка может аукнуться проблемами.Современные технологии сильно облегчили быт и работу по дому. Теперь стиральная машинка позволяет с легкостью решить проблему груды грязного белья — полоскать белье в проруби уже давно никто не ходит. Ну или почти никто.Только вот некоторые вещи, увы, в машинке стирать нельзя — деликатные ткани нередко советуют стирать вручную. А безопасно ли это? Подробнее обо всех рисках рассказывает косметолог Наталья Ратникова.Врач-невролог, косметологКожа рук чаще других областей тела подвергается воздействию неблагоприятных факторов. Именно поэтому за руками тяжело ухаживать и поддерживать их в презентабельном состоянии. Не зря одна из самых частых причин обращения к косметологу по поводу кожи рук — это сухость.Ручная стирка белья в наше время скорее экзотика, чем обыденность, все пользуются стиральными машинами. Хотя сейчас модно стремиться ко всему естественному и натуральному и, например, среди молодых мам все чаще встречаешь мнение, что ручная стирка детского белья со специальными средствами более естественна и безопасна.Вред от стирки вручную обусловлен двумя факторами:влияние воды на руки,влияние растворенных в ней моющих средств.Вода — это природный растворитель, горячая вода сама по себе вызывает размягчение рогового слоя эпидермиса, нарушая связь между роговыми клетками верхних слоев кожи.Позже, при частом нахождении рук в воде, особенно в горячей, кожа становится сухой, огрубевшей, нарушается физический и иммунный кожный барьер, что способствует развитию грибковой инфекции или может стать одним из факторов распространения бородавок на руках.Белье невозможно отстирать в простой воде. Приходиться добавлять различные средства — и кожа на руках портится еще сильнее.Моющие средства могут быть разными:обычное мыло,синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ).Классические мыла представляют собой соли жиров и масел, которые адсорбируют на себе грязь. Они не так сильно вредят коже рук, но и вещи отстирывают не так хорошо — особенно в жесткой воде.Чаще всего в быту используются средства, содержащие синтетические ПАВ. Их тоже иногда называют «мылом», но технически это не совсем верно. Они хорошо пенятся, хорошо очищают, связывают и удерживают частицы грязи, а также хорошо эмульгируют (то есть делают растворимыми в воде) и удерживают жиры.Мягкость и пластичность рогового слоя кожи обусловлена именно наличием между клетками жиров, которые агрессивные ПАВ очень легко связывают и вымывают, грубо нарушая барьерную функцию кожи. Кожный барьер постепенно восстанавливается, но если вы часто и подолгу стираете руками или у вас есть повышенная чувствительность кожи, в итоге можно получить такие проблемы как постоянное раздражение и шелушение, трещины, грибковая инфекция ногтей и кожи. Кроме того, у любителей стирать таким способом хуже заживают ранки на руках.Для стирки чаще всего мы используем стиральный порошок, а стиральные порошки содержат ПАВы с очищающими свойствами гораздо выше, чем у обычного мыла, и соответственно, порошки гораздо агрессивнее воздействую на кожу. Иногда обращаются пациенты с хроническим воспалением околоногтевых валиков из-за мытья посуды или использования моющих средств без перчаток.20-30 лет назад руками стирали часто, и наши мамы и бабушки чаще имели проблемы с кожей рук. В дерматологии даже был такой термин «руки прачки» или «руки посудомойки». Это контактный дерматит (хроническое воспаление кожи кистей рук), связанный с ежедневным длительным контактом с водой и различными химическими веществами.Резюмируя все вышесказанное: белье без перчаток на постоянной основе лучше не стирать, а если приходится это делать, то пользоваться лучше обычным мылом, а после стирки использовать крем для рук с эмолентами.