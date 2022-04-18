Хронический кашель связали с депрессией

Учёные из Роттердамского университета выяснили, что взрослые жертвы депрессий, страдающие от хронического кашля, чаще сталкиваются с рецидивами своего психического расстройства. Причём количество этих рецидивов непропорционально выше, чем у людей без кашля.Жертвы хронического кашля испытывают непропорционально высокое количество депрессивных симптомов и имеют повышенный риск рецидивов депрессии, как показало исследование ученых из Роттердама. Его авторы также обнаружили, что у жертв хронического кашля, который не является следствием каких-то респираторных заболеваний, отмечается гораздо больше депрессивных симптомов. Наконец, у жертв депрессии, имеющих в анамнезе хронический кашель, повышается вероятность повторных депрессивных событий.Всё это подчёркивает важность проверки пациентов с хроническим кашлем на симптомы депрессии. Для лучшего понимания связи между кашлем и разными видами депрессий авторы исследования изучали эпидемиологию хронических заболеваний среди лиц среднего и пожилого возраста в Нидерландах. Хроническим назывался ежедневный кашель в течении трех месяцев, а уровень депрессии оценивался по особой шкале в ходе личных собеседований и на основе медицинских записей. В исследование вошли 5 877 участников от 45 и старше, большинство были женщинами, средний возраст составил 72,3 года.У 32,1% участников имелось не менее одного сопутствующего заболевания, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, сердечную недостаточность, диабет, хронический риносинусит и рак лёгких. 13% участников имели клинически значимые симптомы депрессии, а у 22% депрессия уже была в анамнезе. Взрослые старше 45 лет с хроническим кашлем сообщали о более выраженных симптомов депрессии, чем без кашля.