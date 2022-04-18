Нутрициолог Наумова назвала 5 овощей, от которых вреда может быть больше, чем пользы

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Почти в любой диете овощи стоят на первом месте в списках продуктов для снижения уровня холестерина в крови, контроля аппетита, поддержания веса. Но даже в употреблении овощей нужны правила и, главное, — мера.Одна из основных рекомендаций правильного питания — каждый день съедать не менее 500 граммов овощей и фруктов. В них содержатся клетчатка, витамины и минералы, полезные для здоровья. Однако даже такие продукты не стоит есть в любом количестве — некоторые из них приносят не только пользу.По словам эксперта петербургского Музея здоровья Ланы Наумовой, при употреблении некоторых овощей надо не только знать меру, но и придерживаться определенных правил. Нутрициолог рассказала о пяти таких овощах.Нутрициолог, эксперт Музея здоровьяКартофельЭто один из самых любимых в России овощей — из него можно приготовить много вкусных блюд, а еще использовать как гарнир практически для всего.При всех приятных вкусовых качествах, картофель обладает высоким гликемическим индексом, а значит, он быстро отдает энергию организму. После его приема вы скоро начнете чувствовать голод. Такие продукты нарушают обменные процессы и могут негативно влиять на организм.Кроме того, в картофеле содержится много крахмала и углеводов, которые повышают уровень сахара в крови. Это может вызывать такие проблемы, как инсулинорезистентность и даже сахарный диабет.Однако не все углеводы приносят вред. Некоторые из них полезны. Например, резистентный крахмал — в картофеле он как раз есть. Резистентный крахмал по своему действию похож на клетчатку, устойчив к пищеварению и используется организмом для получения энергии.Чтобы получать из картофеля именно резистентный крахмал, а не обычные углеводы, нужно есть его остывшим. Поэтому если вам этот овощ приходится по вкусу, отдайте предпочтение охлажденному картофелю — так вы получите максимум пользы.ПомидорПомидор по праву считается чуть ли не главным овощем в свежих салатах. Но наряду с большой пользой, у него есть и минусы.Один из них — способность повышать производство гистамина, медиатора аллергических реакций. Наши иммунные клетки выпускают его в ответ на аллергены и инфекции. Избыток гистамина приводит к различным симптомам, которые напоминают аллергическую реакцию. У аллергиков гистамина слишком много, а помидоры еще больше увеличивают активность его производства.Если вы не готовы отказаться от любимого овоща, возьмите за правило тушить его перед едой. В таком виде томаты не будут повышать выработку гистамина. В термически обработанных томатах также выше содержание ликопина — антиоксиданта, устраняющего активные формы кислорода и снижающего риск повреждения органов и тканей организма свободными радикалами.Болгарский перецХрустящий красный или желтый овощ тоже один из самых популярных компонентов свежих салатов. В его составе масса полезных веществ, включая пищевые волокна — 5% от суточной потребности.Кстати, именно этот факт одновременно представляет риск для страдающих язвой, гастритом или геморроем — грубая клетчатка может ухудшить их состояние. Людям с гипотонией тоже нужно быть осторожными — болгарский перец способствует снижению артериального давления. Поэтому, если у вас есть одно из этих заболеваний, злоупотреблять овощем не стоит.Но и отказываться совсем от него тоже не нужно, ведь болгарский перец — рекордсмен по содержанию витамина С — в нем его больше, чем в лимоне и смородине. А еще в нем много витамина А.ШпинатШпинат входит в список так называемой «грязной дюжины» — овощей и фруктов, которые содержат в себе больше всего пестицидов. Пестициды активно используют в сельском хозяйстве для уничтожения сорняков, но при этом обладают также токсическим эффектом на организм человека. При этом они могут оставаться на овощах даже после мытья или очистки. Шпинат имеет высокий уровень загрязненности пестицидами даже в замороженном виде.Кроме того, в шпинате содержится тот же гистамин, вредный для аллергиков.Чтобы не убирать из рациона эту зелень, которая является источником клетчатки и витамина С, покупайте шпинат у фермеров, дачников или проверенных продавцов органических продуктов, которые выращивают его без применения пестицидов.БаклажанУ этого представителя семейства пасленовых тоже есть противопоказания. Баклажан содержит растительный токсин — соланин, которого особенно много в переспелых плодах. Кстати, именно из-за него баклажан характерно горчит. При попадании в организм соланин может вызывать:диарею,тошноту,рвоту,колики,судороги,одышку,спутанность сознания.Чтобы обезопасить себя от соланина, требуется провести некоторые манипуляции с баклажаном. Перед приготовлением его нужно замочить на полчаса в соленой воде — это снизит концентрацию соланина. Употреблять баклажан лучше в тушеном или запеченном виде, потому что при жарке полезные пищевые волокна разрушаются, и овощ насыщается опасными токсинами.Если баклажан приготовлен правильно, входящая в его состав клетчатка быстро утолит голод и надолго обеспечит чувство насыщения. Благодаря этому «синенькие» входят в состав многих разгрузочных и диетических меню.- Не отказывайтесь от этих овощей, но регулируйте их количество в вашем рационе с учетом их особенностей. При этом не надо забывать известный принцип Парацельса: «Все — яд, все — лекарство, то и другое определяет доза», — напомнила Лана Наумова.