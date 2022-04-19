Что делать при низком пульсе

Либо вы хорошо тренированный спортсмен, либо пора идти к врачу.Пульс вообще — это колебания стенок кровеносных сосудов, которые происходят, когда сердце сокращается. Это не постоянная величина, у человека она может меняться даже в течение дня. Сердце бьётся чаще, когда мы занимаемся спортом, едим или волнуемся. Когда спим, орган работает медленнее.Кардиологи считают частоту пульса от 60 до 100 ударов в минуту нормальной для взрослых. Если же сердце сокращается реже 60 ударов в минуту, это низкий пульс, или брадикардия.Почему низкий пульс может быть опасенБрадикардия не всегда сигнализирует о проблемах. У здоровых молодых людей, особенно если они много занимаются спортом, в покое или во сне пульс может составлять от 40 до 60 ударов в минуту. Но если это не про вас, то брадикардия может быть опасной.Раз сердце сокращается редко, это означает, что оно перекачивает меньше крови, обогащённой кислородом. Это приводит к неприятным симптомам:слабости,головокружению,боли в груди,усталости,одышке даже при лёгких нагрузках,проблемам с памятью,обмороку.Сами по себе эти проявления ухудшают качество жизни. Если же сердце постоянно и в течение долгого времени работает медленно, то кровь может скапливаться в сердечных камерах. А это вызывает уже сердечную недостаточность — хроническое состояние, при котором орган не справляется с нагрузкой и не удовлетворяет потребности организма.Почему пульс становится низкимПричин может быть много. Если немного углубиться в анатомию, то частоту пульса контролирует синусовый узел — это группа особенных клеток, которая отвечает за работу всех сердечных отделов. Поражение узла приводит к брадикардии. Но все внутренние органы находятся под управлением вегетативной нервной системы. Она отдаёт сигналы: когда нужно ускориться и усилить работу, а когда, наоборот, отдохнуть. Брадикардия возникает, если сигналы нервной системы замедляются или блокируются. Этот процесс ещё называется блокадой сердца.Вот что относят к причинам брадикардии врачи:Старение сердечной ткани. Брадикардия чаще всего встречается у мужчин и женщин старше 65 лет.Повреждение тканей сердца из-за болезней или инфарктов.Врождённые заболевания сердца.Воспаление сердечной ткани (миокардит).Осложнение после операции.Эндокринологические заболевания, такие как гипотиреоз.Дисбаланс химических веществ в крови, таких как калий или кальций.Обструктивное апноэ сна (остановки дыхания во сне, например при храпе).Некоторые лекарства.Вся наша сердечно-сосудистая система зависит ещё и от образа жизни. Поэтому курение, употребление алкоголя, постоянный стресс и сидячий образ жизни — тоже факторы риска. Это, конечно, скучные сведения, но так и есть.Что делать при низком пульсеЕсли вы не испытываете никаких неприятных симптомов, а просто видите, что фитнес-браслет говорит о низком пульсе, то ничего особенного делать не надо. Продолжайте тренироваться и прислушиваться к себе.Если же вы замечаете, что низкий пульс связан со слабостью и головокружениями, если вы храпите или вы старше 65 лет, то стоит проверить здоровье сердца. Для начала нужно обратиться к специалисту — терапевту или кардиологу — и понять, в чём причина низкого пульса.Для этого врач может направить на обследования:Электрокардиограмму.Суточный мониторинг ЭКГ.Ультразвуковое исследование сердца.Нагрузочное тестирование.Осмотр профильных узких специалистов — эндокринолога, нефролога, кардиолога, ревматолога — и анализы по их назначениям.От результатов обследований зависит дальнейшая тактика. Кому-то потребуется изменение образа жизни, кому-то придётся употреблять лекарства, а кому-то нужны и более серьёзные вмешательства, вплоть до установки кардиостимулятора.Единственный случай, когда нужно действовать немедленно, это обморок. Если пульс замедлился настолько, что кто-то рядом с вами потерял сознание, уложите человека так, чтобы обеспечить прилив крови к голове. Для этого нужно приподнять ноги на 30 см выше головы. Обеспечьте свободное дыхание, дайте понюхать нашатырный спирт. Если обморок длится дольше минуты, звоните в скорую.Как повысить пульс без врачаК сожалению, способов не так уж и много. Брадикардия появляется из-за причин, которые мы мало контролируем, и никакие народные методы не изменят сердечный ритм на постоянной основе. Именно доктор должен принимать решение о лечении. А без назначений специалиста можно только заниматься здоровьем в целом.Регулярно тренироваться. Минимум — это 30 минут лёгкой активности в день. Достаточно хорошей прогулки на свежем воздухе, если про зарядку и спортзал думать не хочется.Есть здоровую пищу. Здесь тоже известен рецепт. 400–500 г свежих овощей и фруктов каждый день, поменьше соли и сахара.Поддерживать здоровый вес. При соблюдении первых двух пунктов задача становится не такой уж сложной.Не курить. Пить в меру.Справляться со стрессом. Сильные эмоции влияют на частоту сердечных сокращений.Контролировать артериальное давление и уровень холестерина.