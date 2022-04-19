Почему полезно сливочное масло: молочные жиры укрепляют здоровье

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По мнению исследователей, сливочное масло и жирные молочные продукты содержат незаменимую жирную кислоту, которая способствует укреплению нашего здоровья.Многие ученые сегодня высказываются о сливочном масле как о продукте, который несправедливо демонизировался долгие годы. По их словам, сливочное масло и молочный жир являются намного более полезными для здоровья продуктами, чем считалось ранее.Вредно ли сливочное масло для сердца? Адекватное потребление жира, источником которого являются натуральные молочные продукты, не повышает риска ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. Таким выводом завершилось исследование, в ходе которого были проанализированы данные 16 научных работ на эту тему. 11 из них даже продемонстрировали положительное влияние молочного жира на вес.Сливочное масло содержит кислоту C15:0. Исследовательница свойств молочных жиров Стефани Венн-Уотсон констатирует, что польза сливочного масла и родственных ему продуктов во многом связан с наличием в них пентадекановой кислоты C15:0. Ученые давно изучают ее, и считают, что с потреблением данной насыщенной жирной кислоты ассоциируется ряд оздоровительных эффектов.«Имеются данные о том, что содержащаяся в сливочном масле и молочном жире кислота C15:0 может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от диабета 2 типа, препятствует ожирению печени у детей», - говорит Стефани Венн-Уотсон.Люди едят мало хорошего жира. По мнению эксперта, современные люди употребляют слишком мало качественных жиров, включая их насыщенные варианты. Сегодня одним из базовых принципов здорового питания считается ориентация на ненасыщенные жиры – их советуют употреблять как предпочтительные и важные для здоровья. Как результат, потребление насыщенного жира животного происхождения, к которому относится и молочный жир, заметно снизилось за несколько последних лет. Доктор Стефани Венн-Уотсон считает подобную тенденцию неправильной, поскольку насыщенный жир обеспечивает организму усвоение важных питательных веществ и влияет на его способность ощущать сытость. Ученый отмечает, что сокращение потребления насыщенных жиров коррелирует с ростом ожирения, диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени.«Вам следует отбросить свой страх перед молочным жиром и сливочным маслом. У людей, которые едят достаточно много жирной кислоты C15:0, отмечается лучшее качество сна и меньше проблем с перееданием. Но важно и то, что жирные молочные продукты должны быть качественными, натуральными», - резюмирует эксперт.