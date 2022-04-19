Средство против гельминтоза

Яйца глистов проникают в организм человека через грязные руки, воду, немытые фрукты и овощи. Также переносчиками паразитов могут быть животные (собаки и кошки). Заражению гельминтами особенно подвержены дети. Поначалу заболевание может протекать бессимптомно. Но глисты наносят серьезный ущерб здоровью. Как от них избавиться?Глисты (гельминтозы, глистные инвазии) – это целая группа заболеваний по причине паразитарных червей, обитающих в нашем организме. Это достаточно широко распространенная проблема (особенно у детей и подростков). Болезнь бывает сложно выявить на первых стадиях из-за ее бессимптомного течения. Зараженный может длительное время не знать о том, что в его организме обитают глисты, но одновременно инфицировать других людей.Паразиты этого очень боятсяВ чем опасность глистов? Большинство гельминтов обитают в кишечнике / печени, но возможно поражение самых разных органов и систем: легких, сердца, центральной нервной системы, мускулов и даже глазных яблок.Чем грозит заражение глистамиНезаметный прогресс анемии (малокровия). Глисты питаются важными для человека соединениями из кишечника, в итоге организм испытывает дефицит микро- и макроэлементов, снижается вес, развивается авитаминоз.Разрушение тканей. Глисты внедряются в кишечные стенки, повреждают ткани. На органах формируются ранки и язвы, слизистая желудочно-кишечного тракта воспаляется, растет вероятность инфекции.Сбои в функциях нервной системы. Гельминты выделяют токсичные вещества, негативно влияющие на нервную систему. Зараженного человека тревожат головные боли, нарушения сна, слабость.Аллергия. Продукты жизненной активности гельминтов (токсины) являются аллергенами. Поэтому возможны такие симптомы: сыпь на кожных покровах, зуд, тошнота и рвота.Как вывести гельминтов из организма? Народная медицина предлагает эффективные и безвредные способы. Среди них – смесь касторового масла и семян.Рецепт состава от паразитовВам понадобятся следующие ингредиенты:1 столовая ложка касторового масла,1 столовая ложка семян укропа,1 столовая ложка семян тыквы (семечки зеленого цвета),0,5 столовой ложки приправы гвоздики.Сухие ингредиенты предварительно перемалываем (например, на кофемолке).Соединяем масло с перемолотыми семенами и гвоздикой. Тщательно перемешиваем.Принимаем 1 чайную ложку полученного на ночь через 2 часа после последнего приема пищи (поэтому желательно поужинать пораньше).Продолжаем прием еще 2-3 дня.Это средство поможет вывести гельминтов и забыть об этой проблеме.В целях профилактики заражения гельминтами важно соблюдать правила личной гигиены.