По лестнице полезней спускаться, чем подниматься

Для здоровья гораздо полезнее спускаться с лестницы, чем подниматься. Хотя, с первого взгляда, это и кажется несколько странным.Существует масса способов поддерживать физическую форму помимо регулярных походов в спортзал. К примеру, вы можете сойти с автобуса за 2 км до работы и преодолеть это расстояние пешком. Ещё одной замечательной тренировкой является ходьба по лестнице. И многим людям кажется, что именно подъём при этом процессе приносит максимальную пользу. На самом деле, для укрепления спортивных показателей важнее спускаться, а не подниматься, как показали недавние эксперименты учёных из Edith Cowan University в Австралии.Они попросили 30 женщин с лишним весом старше 60 лет ходить по лестницам в течение 12 недель. Половина должна была при этом подниматься на лифте на шестой этаж, а потом спускаться по лестнице вниз, а вот второй половине повезло меньше – они должны были забираться на тот же самый шестой этаж вверх по лестнице. Эти упражнения проводились вначале дважды в неделю, а затем более интенсивно. Можно было ожидать, что именно женщины из группы поднимавшихся по лестнице получат большую пользу, так как они сильнее уставали. Но оказалось, что именно у спускавшихся вниз отмечалось и самое заметное снижение веса, и уменьшение показателей артериального давления, жиров в крови и уровня сахара. Также они добились улучшений в координации движений и крепости костей.Почему же это произошло? Кости стали более прочными, так как при спуске по лестнице мы с гораздо большей силой ставим ноги на каждую ступеньку, чем при подъёме. Кроме того, при спуске по лестнице используются более крупные мощные мышечные волокна, и мы наносим им больше вреда, что делает их сильнее. Это стимулирует и гормональные реакции, что приводит к потере веса, сжиганию калорий, а также улучшение всех остальных показателей.