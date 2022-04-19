Ученые рассказали, кому лучше отказаться от кофе
Одним из свойств кофеина является ускорение процессов в желудочно-кишечном тракте. Это может оказать отрицательное влияние на здоровье людей с синдромом раздраженного кишечника. Также кофе имеет свойство повышать внутриглазное давление, что является противопоказанием при наличии у человека глаукомы.
Отказаться от кофе стоит и людям с гиперактивным мочевым пузырем. Дело в том, что кофе заставит вас бегать в уборную еще чаще. Отказаться от кофе или по возможности максимально снизить его употребление стоит кормящим матерям и беременным женщинам. Обильное употребление кофе может сильно навредить ребенку и плоду.
Специалисты также напоминают, что употребление кофе в большом объеме детям до 12 лет категорически противопоказано. Этот напиток может способствовать учащению сердцебиения, привести к расстройству желудка и вызвать повышенную тревожность. В качестве противопоказаний для употребления кофе приводятся еще: нарушения сна, повышенная тревожность, эпилепсия, гастроэзофагеальный рефлюкс.
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