Ученые рассказали, кому лучше отказаться от кофе

Кофе является одним из наиболее популярных и любимых напитков в мире. Десятки исследований доказали, что кофе имеет неоспоримую пользу для здоровья, однако полезен он не всем. Специалисты рассказали, ком лучше ограничить употребление этого напитка или вовсе отказаться от него.Одним из свойств кофеина является ускорение процессов в желудочно-кишечном тракте. Это может оказать отрицательное влияние на здоровье людей с синдромом раздраженного кишечника. Также кофе имеет свойство повышать внутриглазное давление, что является противопоказанием при наличии у человека глаукомы.Отказаться от кофе стоит и людям с гиперактивным мочевым пузырем. Дело в том, что кофе заставит вас бегать в уборную еще чаще. Отказаться от кофе или по возможности максимально снизить его употребление стоит кормящим матерям и беременным женщинам. Обильное употребление кофе может сильно навредить ребенку и плоду.Специалисты также напоминают, что употребление кофе в большом объеме детям до 12 лет категорически противопоказано. Этот напиток может способствовать учащению сердцебиения, привести к расстройству желудка и вызвать повышенную тревожность. В качестве противопоказаний для употребления кофе приводятся еще: нарушения сна, повышенная тревожность, эпилепсия, гастроэзофагеальный рефлюкс.