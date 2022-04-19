Врач Денисова объяснила, можно ли считать какао полезным для мозга

Считается, что какао содержит флавонолы – вещества, защищающие головной мозг от нейродегенеративных процессов.Сегодня можно услышать о том, что питье какао полезно для укрепления здоровья мозга наряду с потреблением темного шоколада. Рассуждая о том, можно ли считать какао полезным для мозга, врач-диетолог Наталья Денисова заметила: этот напиток действительно способствует сохранению умственной активности с возрастом и является очень полезным для пожилых людей.«Какао – прекрасное вкусное средство для профилактики слабоумия, заболеваний мозга, улучшения памяти», - заявила Денисова в интервью.Врач пояснила, что возрастные болезни мозга, связанные с ослаблением когнитивных функций, во многом являются следствием проблем с ухудшенным состоянием кровеносных сосудов, питающих ЦНС. Какао, в свою очередь, содержит высокие дозировки растительных антиоксидантов (полифенолов), улучшающих свойства сосудистой ткани, благоприятно влияющих на функции сосудов и качество кровоснабжения. Благодаря его питью улучшается доставка крови в мозг, вследствие чего улучшается и его состояние.«Полифенолы какао способствуют нормализации уровня холестерина крови, улучшают состояние клеточной стенки, реологические свойства крови, тем самым препятствуя образованию тромбов», - уточнила Наталья Денисова.Врач посоветовала ежедневно одну-две чашки какао. Такая привычка, по мнению эксперта, повышает качество памяти и снижает вероятность развития деменции.