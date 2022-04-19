Микробиолог рассказал, почему нельзя есть заплесневевшее варенье

После зимы запасы закаток становятся все меньше и меньше. У многих хозяек появляется искушение пустить в ход застоявшееся варенье, на котором появилась плесень. Однако может ли это нанести вред здоровью? Микробиолог Плисов объяснил, почему нельзя есть заплесневевшее варенье.По словам специалиста, любой продукт, на котором появилась плесень, стоит немедленно утилизировать. Мицелий и споры, которые оставляет плесень на самом деле не так страшны. Куда более опасным является продукт жизнедеятельности бактерий, а именно токсины. Пострадать от воздействия токсинов могут почки и печень. Особенно сильным будет вред при длительном употреблении заплесневевших продуктов.Снять ложкой слой плесени в надежде, что остальное варенье не пострадало не имеет смысла. Во время своего роста плесень пропитывает токсинами все содержимое банки. Степень загрязнения зависит от множества факторов. Насколько высока банка, перемешивалось ли ее содержимое, как долго плесень росла. Но ни один специалист точно не скажет, какая зона варенья безопасна. Поэтому лучше не полагаться на удачу в таких случаях. Специалисты напоминают, что не только варенье с плесенью может пагубно повлиять на здоровье. Любой продукт, который долго хранится и покрывается плесенью может нести чрезвычайную опасность для здоровья человека.