Аллергия повышает риск гипертонии

Если у вас появилась аллергия на что-либо, это уже повышает риск повышенного артериального давления. К такому выводу пришли ученые из США.Сезонная аллергия может быть серьезной проблемой, если становится стойкой, раздражающей и отрицательно влияет на обычную повседневную деятельность. Когда человек с аллергией на такие вещества, как пыль, плесень или пыльца, вступает с ними в контакт, иммунная система может чрезмерно реагировать, вырабатывая антитела гистамины, которые «атакуют» аллерген. Некоторые из распространенных симптомов аллергии включают свистящее дыхание, зуд, насморк, слезотечение или зуд в глазах и т. д. Аллергия также может увеличить риск возникновения ряда заболеваний.Взрослые с аллергическими заболеваниями в анамнезе подвержены повышенному риску высокого давления и ишемической болезни сердца. Недавнее исследование также обнаружило связь между аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые изучили данные 34 417 человек, более половины из которых были женщинами со средним возрастом в 48,5 лет. В группе аллергиков было 10 045 взрослых. Исследователи учитывали возраст, пол, расу, курение, употребление алкоголя и ИМТ, а также подгруппы, разделенные по демографическим характеристикам.После анализа они обнаружили, что люди с аллергическими заболеваниями в анамнезе подвержены более высокому риску повышенного артериального давления и ишемической болезни сердца. Исследователи установили, что люди в возрасте от 39 до 57 лет, мужчины и чернокожие/афроамериканцы подвергались более высокой опасности, по сравнению с другими группами. Согласно ученым, астма также может быть фактором риска артериального давления и ишемической болезни сердца.