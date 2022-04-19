Специалисты рассказали, почему сливочное масло полезно

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Специалисты утверждают, что сливочное масло и жирные молочные продукты содержат очень полезную жирную кислоту, которая может помочь укрепить здоровье человека. Многие исследователи говорят о том, что сливочное масло — продукт, который напрасно многие годы называли вредным и массово пытались исключить из своего рациона люди. Они утверждают, что сливочное масло и молочные жиры гораздо полезнее для организма, чем считалось ранее.Многие боятся, что сливочное масло приводит к ожирению или заболеваниям сердца. По словам специалистов, умеренное потребление жира не повышает риск ожирения или сердечно-сосудистых патологий. К такому выводу пришли ученые, проведя анализ 16 ранее проведенных научных работ. Более того, 11 из этих работ даже показали положительное влияние молочных жиров на вес.Польза сливочного масла в том, что в нем содержится полезная пентадекановая кислота C15:0. Исследование показало, что эта кислота может снижать риск развития сердечно-сосудистых патологий, препятствовать развитию сахарного диабета 2 типа, а также предотвратить развитие ожирения печени у детей.По мнению специалистов, современные люди употребляют слишком мало качественных жиров, включая их насыщенные варианты. Современные тенденции здорового питания заключаются в том, что человеку следует употреблять ненасыщенные жиры. Это приводит к значительному уменьшению потребления насыщенных жиров, в том числе и животного происхождения. По мнению исследователей, в этом нет ничего хорошего, поскольку насыщенный жир обеспечивает организму усвоение важных питательных веществ и влияет на его способность ощущать сытость. Ученые отмечают, что сокращение потребления насыщенных жиров коррелирует с ростом ожирения, диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени.