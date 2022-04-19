Медики назвали 8 причин употреблять в пищу острые продукты

В азиатских странах очень распространена острая еда с множеством приправ. Традиционные блюда часто оказываются не по нутру европейскому желудку. Китайские специалисты провели исследование, в ходе которого они сформулировали 8 преимуществ такого питания.Влияет на продолжительность жизни. Люди, употребляющие острые продукты регулярно, живут в среднем на 14% дольше, чем те, кто воздерживается от такой еды.Снижает желание поесть сладкого или жирного. Это свойство пряной пищи может принести много пользы желающим похудеть.Укрепляет иммунитет. Соединения, которыми богат острый перец благотворно действуют на внутренние органы, помогая выделять антитела.Уменьшает воспалительные процессы. Многие пряности содержат множество фенольных соединений, которые считаются мощными антиоксидантами, помогают снимать воспаление на клеточном уровне.Снижает концентрацию гормона голода. Эта особенность также помогает сбрасывать лишний вес.Ускоряет обмен веществ. Жжение, ощущаемое от специй – реакции выделения тепла. Они способны значительно разогнать метаболизм.Укрепляет сосуды. Острое повышает эластичность стенок сосудов и помогает снижать вредный холестерин.Защищает от пищевых отравлений. Практически все пряности обладают выраженным антимикробным эффектом.