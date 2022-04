Названа пищевая привычка, помогающая уменьшить риск рака

О средиземноморской диете наверняка слышали многие. Как правило, ее любители апеллируют отличным состоянием здоровья и бодростью даже пожилых жителей региона. Теперь у них появился еще один аргумент – такая диета сильно снижает риск развития некоторых видов онкологии.Подробнее об этом пишет американское издание Eat This, Not That. Ссылаясь на данные экспертов, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, автор статьи отмечает, что существует явная взаимосвязь между пищевыми привычками и рисками заболеть раком. Хотя средиземноморская диета не приводит к снижению шансов получить новообразование к нулю, тем не менее, она является частью здорового образа жизни, который формирует крепкий иммунитет от всех заболеваний, в том числе онкологии.Эксперты хотели бы более обширной выборки, чтобы как можно больше людей из разных уголков приняли участие в сборе данных. Это позволило бы четче уловить закономерности и создать список продуктов, полезных для профилактики онкологии.Средиземноморская диета входит в список нематериального культурного наследия. С каждым днем она приобретает новых поклонников, которые соблюдают определенные правила питания для долголетия и здоровья.