Как справиться с мозговым туманом: профессор советует продукты для восстановления нейронов

Мозговой туман может быть долгосрочным последствием перенесенного коронавируса, для восстановления здоровья клеток мозга в рацион следует включать определенные продукты.Мозговой туман – это немедицинский термин, который используется для описания негативного состояния с ощущениями вялости, заторможенности, притупленности мышления, снижения других когнитивных функций. В своем интервью профессор Джеймс Гудвин сообщил, что от мозгового тумана сегодня страдает множество людей, поскольку он часто возникает как последствие перенесенного ковида. По словам профессора Гудвина, коронавирус способен проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер, – такую его способность подтвердили многие исследования. Возникающее при этом воспаление может вести к повреждению митохондрий в клетках головного мозга, в связи с чем во время инфекции у пострадавших людей возникают негативные неврологические симптомы, и впоследствии они еще могут долго ощущать состояния, связанные с травмой нейронов.Как справиться с мозговым туманом?В первую очередь, профессор Гудвин рекомендует есть пищу, которая поддерживает здоровье клеток мозга и помогает им восстанавливаться. Для этого, например, следует получать достаточно жирных кислот омега-3: их источник – жирная рыба, такая как скумбрия, сельдь иои сардины.Ученый добавил, что восстановлению нейронов также могут эффективно содействовать продукты, содержащие альфа-липоевую кислоту, L-карнитин, креатин. Что для этого нужно включить в рацион.Красное мясо.Домашнюю птицу.Шпинат и брокколи.Яйца.Орехи и семена.Бобовые.Одновременно с этим профессор Гудвин рекомендует снизить потребление рафинированных углеводов и сахаров. Высокая гликемическая нагрузка плохо сказывается на состоянии митохондрий, констатирует ученый.«Помимо питания весомую роль в защите клеток мозга и восстановлении его нейронов играют упражнения, посещение сауны и хороший ночной сон», - добавил эксперт.