Учёные поделились секретом правильного употребления хлеба
В замороженном хлебе происходит разрушение структуры крахмала. Это приводит к затруднению процессов расщепления пищеварительными ферментами во рту и желудке. Такой хлеб медленнее проходит процессы пищеварения и вызывает более мягкий всплеск сахара в крови. Употребление такого хлеба способствует снижению риска развития сахарного диабета второго типа.
Свежий хлеб наиболее полезен для здоровья за счёт того, что содержит большее количество влаги. Белая мука содержит в себе значительное количество железа, кальция, два витамина группы В, которые растворимы в воде. Больший уровень влажности такого хлеба улучшает всасывание и усвоение полезных веществ. Также белый хлеб является хорошим источником энергии перед тренировками.
Чёрствый хлеб не многим придется по вкусу, но он может быть очень полезен и даже снижать риск развития рака кишечника. Черствые крошки имеют более высокий уровень резистентного крахмала, чем свежий хлеб. По словам специалистов, когда кишечные бактерии питаются этими крахмалами, они превращают их в жирные кислоты, которые защищают от рака кишечника. Эти жирные кислоты также стимулируют выработку гормонов, которые сообщают мозгу, что мы сыты.
Жаренный хлеб также подлежит изменению молекул крахмала, делая их более устойчивыми к пищеварению. Это препятствует внезапным скачкам сахара в крови. Однако если легкое поджаривание хлеба разрушает некоторые витамины группы В, подгоревшие тосты содержат акриламид. Большое количество акриламида может увеличить риск развития рака.
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