Учёные поделились секретом правильного употребления хлеба

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чёрствый, замороженный, свежий или поджаренный? Специалисты рассказали о преимуществах разной структуры хлеба.В замороженном хлебе происходит разрушение структуры крахмала. Это приводит к затруднению процессов расщепления пищеварительными ферментами во рту и желудке. Такой хлеб медленнее проходит процессы пищеварения и вызывает более мягкий всплеск сахара в крови. Употребление такого хлеба способствует снижению риска развития сахарного диабета второго типа.Свежий хлеб наиболее полезен для здоровья за счёт того, что содержит большее количество влаги. Белая мука содержит в себе значительное количество железа, кальция, два витамина группы В, которые растворимы в воде. Больший уровень влажности такого хлеба улучшает всасывание и усвоение полезных веществ. Также белый хлеб является хорошим источником энергии перед тренировками.Чёрствый хлеб не многим придется по вкусу, но он может быть очень полезен и даже снижать риск развития рака кишечника. Черствые крошки имеют более высокий уровень резистентного крахмала, чем свежий хлеб. По словам специалистов, когда кишечные бактерии питаются этими крахмалами, они превращают их в жирные кислоты, которые защищают от рака кишечника. Эти жирные кислоты также стимулируют выработку гормонов, которые сообщают мозгу, что мы сыты.Жаренный хлеб также подлежит изменению молекул крахмала, делая их более устойчивыми к пищеварению. Это препятствует внезапным скачкам сахара в крови. Однако если легкое поджаривание хлеба разрушает некоторые витамины группы В, подгоревшие тосты содержат акриламид. Большое количество акриламида может увеличить риск развития рака.