Углеводная зависимость: что это такое?

Диетолог Юлия Харитонова рассказала, как распознать у себя углеводную зависимость и чем опасна такая система питания.Сегодня углеводы составляют основную часть рациона большинства людей. Питаться углеводами просто, потому что они подстерегают нас буквально на каждом шагу, но не очень полезно. Давайте разбираться, почему.«Профессионально наблюдая за тем, что едят люди, я вижу общую тенденцию на упрощение питания в сторону быстрых углеводов. Съел сосиску в тесте и не заморачиваешься, тут же почувствовал „сытость, плотность, радость“, но не надолго. Как минимум, стоит знать, к чему ведет такое упрощение в питании», — предупреждает эксперт.Чрезмерное потребление углеводов обязательно приведет к дисбактериозу и другим нарушениям пищеварения. Кроме того, это серьезные нагрузки на печень. Углеводы без меры — это лишний вес и сердечно-сосудистые патологии.Неизбежны и гормональные сбои, проблемы с иммунитетом, как результат — частые простуды, герпес, воспаления. У женщин неконтролируемое потребление углеводов в большинстве случаев приводит к сбоям менструального цикла и проблемам с кожей.Перестроиться с углеводного питания на более здоровое не так просто, как кажется. Для начала нужно очистить рецепторы, которые уже не могут и дня прожить без углеводного топлива.Это и есть углеводная зависимость. Чтобы победить ее, потребуется поэтапный детокс всего организма. ЖКТ, наверняка, пострадал от избытка углеводной пищи. Необходимо очистить его от шлаков и токсинов, наладить питание.