Врач-диетолог Ирышкин назвал опасные свойства полезных продуктов

Даже самые полезные на свете продукты должны употребляться только умеренно, подчеркивает врач- диетолог Олег Ирышкин.Неправильное употребление может поспособствовать тому, что полезные в целом продукты начнут проявлять опасные свойства, напоминают нам врачи. Ирышкин рассказал в интервью, что не советует употреблять полезные во многих отношениях куриные яйца в количестве, большем чем два в день.«В день нужно съедать не более двух яиц, поскольку, кроме белка и незаменимых аминокислот, в них есть насыщенные жиры», - заметил врач-диетолог.Медик призвал не забывать: слишком активное потребление с пищей насыщенных жиров усугубляет проблему повышенного холестерина в организме.Также Ирышкин советует не злоупотреблять молочными продуктами:«из-за вредных жиров молоко тоже может представлять угрозу для здоровья».По мнению эксперта, не следует употреблять молоко, чья жирность превосходит два с половиной процента. Медик подчеркнул, что молоко и молочные продукты должны присутствовать в рационе, если нет проблем с усвоением лактозы. При непереносимости коровьего молока можно употреблять кунжутное, оно тоже будет давать организму кальций. Ирышкин добавил, что люди, чей организм не может нормально усваивать лактозу, будут после выпитого молока испытывать характерное ухудшение самочувствия: может возникнуть вздутие с массой газов в животе, а также брожение.