Грибы могут быть полезными для борьбы с симптомами депрессии

По мнению ученых, употребление грибов помогает сохранять здоровую психику и, в частности, полезно тем, кому приходится бороться с депрессией.«Неожиданным для многих полезным свойством грибов является их позитивное влияние на наше психическое здоровье, эмоциональное состояние», - об этом заявила в интервью врач-диетолог Лаура Бурак.По словам медика, благодаря потреблению грибов снижается риск депрессии.В свою очередь, данные, опубликованные в Journal of Affective Disorders (Журнал аффективных расстройств), также подтверждают, что присутствие грибов в рационе коррелирует с более низкой частотой психических проблем и с уменьшением их интенсивности.«Люди, которые употребляли шампиньоны и грибы шиитаке, реже сталкивались с психическими заболеваниями, в том числе и с депрессивными расстройствами», - констатировали авторы исследования.Лаура Бурак заметила, что грибы содержат в большом количестве вещества, поддерживающие активную работу мозга и хорошее неврологическое здоровье – например, это витамины группы В и витамин D. Эксперт добавила, что грибы обладают свойством улучшать адаптацию человеческого организма к стрессу.