Названы 7 повседневных привычек, которые незаметно убивают вашу красоту

Мало просто родиться с правильными чертами лица, гладкой кожей и густыми волосами. Для того чтобы сохранить красоту и нравиться другим, придется еще и отказаться от пары привычек.Красота, как известно, требует жертв. На практике это означает, что тем, кто хочет быть красивым, придется отказаться от некоторых вредных, но порой очень приятных привычек.А еще мы все хотим нравиться другим людям. Причем степень нашей привлекательности, как ни парадоксально, далеко не всегда связана с нашей внешностью: порой на то, как нас воспринимают другие люди, очень сильно влияют все те же привычки. Так что делать нечего — придется работать над собой.Пить алкогольУвы, но спиртное крайне негативно влияет на наш внешний вид. Крепкие напитки делают наше лицо отечным и серым. При этом уже через месяц трезвости ваш облик снова может стать привлекательным и здоровым — могут даже исчезнуть мелкие морщинки.А еще алкоголь — довольно калорийный продукт, который еще и замедляет обмен веществ. Так что любовь к горячительным напиткам нередко связана с лишним весом.Кроме того, помните: чрезмерное употребление алкоголя может разрушить вашу социальную жизнь. Вот ЗДЕСЬ можно прочитать о признаках, которые указывают, что спиртного в вашей жизни стало слишком много.КуритьКурение тоже не делает человека краше. Зубная эмаль из-за сигарет стремительно желтеет, а другие болезни полости рта вообще рискуют оставить вас без парочки зубов. Кроме того, кожа курильщиков становится тусклой и сухой, приобретает землистый оттенок. А еще курение способствует образованию мимических морщин вокруг рта и в зоне под глазами.Еще курение действительно может сделать вас одиноким. Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета выяснили: курильщики меньше общаются с родственниками, чаще живут одни. Так что если хотите встретить принца на белом коне — верьте статистике и бросайте курить.Есть мясоА вот с мясом история довольно интересная. Ученые до сих пор спорят о том, как именно мясо влияет на наше здоровье и внешний облик. Одни говорят, что мясо — незаменимый источник белков, поэтому отказываться от него нельзя. С другой стороны, в исследовании, опубликованном в Journal of General Internal Medicine, сообщается, что люди, соблюдающие вегетарианскую диету, худеют быстрее, чем мясоеды. Так что однозначно сказать, сделает ли отказ от мяса вас краше, сложно.Зато можно смело заявить, что вегетарианство сделает вас более привлекательным.Ученые из Чехии обнаружили неожиданную связь между питанием и привлекательностью. Выяснилось, что мужчины, которые решили отказаться от мяса, в глазах женщин выглядят более мужественными и более привлекательными. Причем произошло это на уровне запахов: аромат пота мужчин-вегетарианцев нравился дамам больше.Не высыпатьсяНедостаток сна испортит внешность любой красавицы. Недосып — это круги под глазами, бледное и болезненное лицо. Стоит всего лишь две ночи плохо поспать — и вы уже будете выглядеть куда хуже. Что уж говорить о тех, кто постоянно пренебрегает нормальным сном…Кроме того, как выяснили исследователи из Швеции, недосып снижает и социальную привлекательность. В рамках эксперимента они попросили оценить фото людей, часть из которых недосыпала в течение двух дней, остальные спали в нормальном режиме. Испытуемые должны были рассказать, насколько люди с фотографий привлекательны и здоровы. Результаты показывают, что оценщики были менее склонны к общению с людьми, которые недосыпали.Есть слишком много сахараКак известно, наше питание очень сильно влияет на здоровье и наш внешний облик. Сахар, например, не зря прозвали сладким ядом. Этот продукт способен разрушать коллаген. Сладкоежек со стажем можно узнать по мешкам под глазами, прыщикам по всему лицу и изможденному виду.Правда, совсем отказываться от сахара тоже нельзя — это может довести до облысения, что тоже человека не красит. Так что во всем нужно знать меру.Обижаться на другихПсихологи предупреждают: перенесенные обиды могут обезобразить наше лицо. Негативные эмоции провоцируют появление глубоких морщин и асимметрии черт лица. Кожа у тех, кто часто обижается, может начать шелушиться и краснеть. Все из-за повышенный уровня норадреналина и кортизола. А еще обиду мы часто пытаемся заесть вкусной едой — что может привести к лишнему весу.Кроме того, мало кому нравятся люди, постоянно находящиеся в позиции жертвы, зацикленные на жалости к себе. Так что привычка обижаться на всех и лелеять свои обиды годами более привлекательным вас не сделает.Увлекаться народными рецептамиКонечно, вот тут речь пойдет уже исключительно о внешнем виде — вряд ли кто-то сочтет вас менее привлекательным из-за попытки вылечить прыщи с помощью ромашки. А вот последствия для вашего облика, а порой и для здоровья, могут быть весьма печальными.В Сети есть множество советов о том, как стать красивой с помощью хозяйственного мыла, отвара трав, перекиси водорода, картошки и других подручных предметов. Хочешь отбелить зубы? Потри зубы лимоном! Мечтаешь избавиться от прыщей? Умойся дегтярным мылом! Однако, как показывает практика, многие из народных методов не только не работают, но и могут навредить внешнему виду. Лучше не изобретать велосипед и доверится проверенным средствам для красоты — а продукты просто съесть, а не мазать на лицо. Гораздо полезней будет.