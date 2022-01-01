Эпидемиолог заявил о невозможности прекращения мутации COVID-19
"Мутации коронавируса не закончатся ни на "омикроне", ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов", — заявил он.
Как сообщает Роспотребнадзор, за 15-ую неделю 2022 года микрон-штамм стал сильно доминировать в выявляемых случаях коронавируса. Так, "дельта" составила всего 0,5%, а "омикрон" был найден в 97,5% случаев.
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