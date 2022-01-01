Эпидемиолог заявил о невозможности прекращения мутации COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус не прекратит мутировать, так как это — естественный процесс эволюции вирусов."Мутации коронавируса не закончатся ни на "омикроне", ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов", — заявил он.Как сообщает Роспотребнадзор, за 15-ую неделю 2022 года микрон-штамм стал сильно доминировать в выявляемых случаях коронавируса. Так, "дельта" составила всего 0,5%, а "омикрон" был найден в 97,5% случаев.