Диетологи перечислили привычки стройных людей

Диетологи перечислили пять привычек, которые помогут ускорить метаболизм и без труда избавиться от лишних килограммов. Об этом со ссылками на экспертные рекомендации сообщают авторы сайта о здоровом образе жизни Eat This Not That! (ETNT).

Авторы статьи опираются на советы группы диетологов The Nutrition Twins, которые объяснили, что ускоренный обмен веществ необходим всем людям, которые хотят похудеть и после этого остаться стройными.

«Быстрый метаболизм расщепляет питательные вещества из продуктов, эффективно расходует калории и не откладывает их в виде жира»,

— уверены диетологи.

По их словам, человек с замедленным обменом веществ может заметить это по характерным признакам, например, по чувству постоянной усталости, проблемам с пищеварением и тягой к «быстрым» углеводам.
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