Врач дал советы для предотвращения распространенного расстройства у женщин

Педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал условия для предотвращения послеродовой депрессии у женщин.Продеус отметил, что послеродовая депрессия возникает не у каждой матери. Однако определенные изменения в настроении, по его словам, особенно у первородящих женщин, бывают всегда. Медик добавил, что неприятие ребенка и себя как матери чаще происходит у матерей-одиночек.«Депрессии и срывы могут возникнуть и у тех мам, которые имели идиллическую картинку появления на свет младенца, а в реальности все оказалось совсем по-другому», — счел телеведущий.