Психиатр раскрыл главную жалобу пациентов, перенесших COVID-19
По словам эксперта, большинство пациентов жалуются на снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления. Подобное состояние уже получило название "ковидный туман".
"Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления"
Конкретные сроки продолжительности такого эффекта он не назвал, но отметил, что они беспокоят пациентов дольше, чем это происходит с людьми после перенесенной тяжелой пневмонии или других вирусных заболеваний.
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