Исключите эти заболевания, если никак не удается сбросить лишний вес

Не всегда в лишнем весе виноваты наш образ жизни и привычки в питании. В процесс могут вмешиваться нарушения в работе щитовидной железы, яичников и надпочечников.Зарядка по утрам, правильное питание с достаточным количеством клетчатки, витаминов и необходимых микроэлементов, а вес с места не двигается. Даже наоборот, стремится вверх. Из-за переживаний проблема только усугубляется, хочется быть красивой, стройной и здоровой, но ничего не получается.- Есть женщины-умницы, которые изучили вопросы похудения на уровне «профи», питаются, как боги, проработали с психологом все причины расстройств пищевого поведения, а «воз и ныне там», — рассказала гинеколог Екатерина Волкова. — Если никак не удается похудеть, необходимо исключить некоторые состояния.От работы наших внутренних органов, действительно, зависят не только внутренние проблемы, но и внешние проявления. Очень часто причиной лишнего веса могут быть нарушения гормонального баланса в организме.ГипотиреозВ этом случае вас подводит щитовидная железа. Она постоянно вырабатывает недостаточное количество гормонов.- Если описать состояние при гипотиреозе — разленилась, невозможно заставить себя, «болото», сонливость, запоры, анемия, отеки, — объяснила гинеколог.Если все сказанное про вас, стоит проверить гормоны щитовидной железы. При каких-то нарушениях эндокринолог пропишет необходимую терапию, и проблема решится.Недостаточная работа надпочечниковБывает, что надпочечники устают. И начинают работать неправильно. В частности, производить довольно большое количество кортизола.- Кортизол — это гормон надпочечников, он регулирует углеводный обмен организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций, — рассказала врач Волкова.Если мы постоянно находимся в стрессе, кортизол тоже будет вырабатываться постоянно. И вмешиваться в обмен веществ. Дело в том, что кортизол сохраняет энергетические ресурсы организма, копит их на «черный день». Таким образом он буквально заставляет нас набирать лишний вес.Менопауза, нарушение циклаВ этом случае причиной лишнего веса становится эстроген. Если количество эстрогена, который вырабатывается яичниками, падает, то похожие на женские половые гормоны вещества начинает производить жир.- Чем ниже у вас уровень эстрогенов, тем больше жира на бедрах и животе, — предупреждает Волкова.Вирусы, бессонница, пролактинома, стрессВ этом случае может вырабатываться излишнее количество пролактина. Еще один гормон, который заботливо запасает питательные вещества. Пролактин делает это для лактации. Из-за дисбаланса, когда запасы есть, а лактация не предвидится, у нас начинает увеличиваться вес.- При этом жир не просто усиленно откладывается, он еще и предпочитает это делать в районе груди и плеч, — описала действие пролактина Екатерина Волкова.