Спать в холоде после позитивных фильмов: что еще советуют врачи от бессонницы

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В нестабильную весеннюю погоду ухудшается сон. Специалисты рассказали, как решить эту проблему, отметив, что прием лекарственных препаратов может дать и обратный эффект.«Недаром сегодня снотворные приобрести можно только по рецепту. Вреда от них гораздо больше, чем от того, что человек плохо спит. Это и привыкание, и нарушение памяти, и целый букет болезней. Даже последнее поколение снотворных, которые менее вредны, нарушают память», – отметил специалист-сомнолог Владимир Ковальзон.По его словам, можно обратить внимание на успокаивающие чаи, но они не для всех оказываются действенными. А вот прогулки на свежем воздухе помогут успокоиться. Смотреть перед сном стоит только размеренные сериалы и фильмы, улучшающие настроение.Также важно позаботиться о светонепроницаемых шторах и проветрить на ночь помещение. В спальне должно быть темно и достаточно прохладно. Следует правильно подбирать матрас – не слишком жесткий и не слишком мягкий, добавил Владимир Ковальзон.Диетолог Алекс Плато добавил, что часто нарушение сна вызывается перегрузкой нервной системы. Иногда бывает достаточно в течение 10 дней принимать перед сном по две таблетки валерианы. Но есть и специальные препараты – слиперы. Это комплексы, составленные из «гормона сна» мелотонина и успокаивающих трав.По словам специалиста, слиперы надо принимать за 2–2,5 часа до сна. Только тогда компоненты начнут правильно действовать.«Принимать препараты надо в течение полутора недель и ложиться спать в одно и то же время. Если же выпить слиперы перед тем, как лечь в кровать, то можно добиться противоположного результата. Человек будет ворочаться, испытывать беспокойство и проснется невыспавшимся», – сказал специалист.При этом Алекс Плато отметил, что важно соблюдать режим сна. Привычку можно сформировать уже через 10–14 дней, передает «Общественная служба новостей».