Воздействие бытовых чистящих средств так же вредно для здоровья, как и выхлопные газы автомобиля

Во время пандемии коронавируса COVID-19 многие люди узнали о важности поддержания чистоты в своих домах, чтобы предотвратить распространение инфекций. Но, согласно исследованию, воздействие коммерческих бытовых чистящих средств так же вредно для вашего здоровья, как и автомобильные выхлопы.Чистящие средства часто продаются с обещанием сделать ваш дом чистым и без микробов, не причиняя вреда вашей семье или домашним животным. Однако это не всегда так, особенно когда вы используете коммерческие бытовые чистящие средства.Помимо домов, люди на рабочих местах и в школах часто подвергаются воздействию чистящих средств, которые на самом деле приносят больше вреда, чем пользы.Результаты исследования показывают, что использование коммерческих дезинфицирующих средств может снизить качество воздуха в помещении и, по иронии судьбы, увеличить количество загрязняющих веществ как в газовой, так и в аэрозольной форме.Если вы когда-либо входили в офис после того, как уборщики закончили свою работу, вы заметите характерный запах агрессивных химикатов. Эти сильные дезинфицирующие средства часто имеют резкие запахи, которые интенсивны и во многих случаях тошнотворны.Чистящие химикаты содержат различные синтетические ароматы, предназначенные для покрытия вызывающих рак химических веществ в этих продуктах. Исследование предполагает, что бытовые чистящие аэрозоли могут выделять более вредные вещества, чем автомобили. Для исследования ученые тщательно воспроизвели внутренние условия чистящих средств, проводя измерения в режиме реального времени.Ученые обнаружили, что коммерческие чистящие средства были обнаружены в воздухе через несколько минут после их нанесения на поверхность. То же самое наблюдалось и в хорошо проветриваемых помещениях, которые дублировали большое офисное здание.Исследователи измерили различные загрязнители, такие как аэрозоли, окислители и радикалы. Согласно результатам, концентрации химических веществ в некоторых случаях более чем вдвое превышали нормальные количества на открытом воздухе, особенно без такой же комнаты для рассеивания.Это вызывает тревогу, потому что все эти вредные химические вещества всасывались в легкие человека. Химические вещества из бытовых чистящих средств осаждались “со скоростью, сопоставимой или хуже, чем у аэрозолей, вдыхаемых из автомобилей”. Что это значит для людей, которые часто используют жесткие чистящие средства?Люди всех возрастов подвержены риску возникновения негативных побочных эффектов от воздействия этих продуктов, особенно люди, работающие с ними регулярно, например, уборщики в офисах и других коммерческих зданиях. Они часто проводят весь день, изо дня в день, используя различные чистящие средства с большим количеством химических веществ для дезинфекции общих точек соприкосновения по всему офису.Как избежать этих токсичных химических веществ домаИсследование не означает, что люди не будут заниматься уборкой. В конце концов, гигиена и санитария важны для вашего общего благополучия.Скорее, исследование подчеркивает важность чистого дома или рабочего пространства для вашего здоровья. Это просто означает, что при покупке чистящих средств всегда проверяйте этикетки продуктов. Выбирайте более безопасные альтернативы при покупке чистящих средств для использования в вашем доме.