Почему пиво является худшим видом алкоголя для сердца: объясняет врач

По словам врача кардиолога Анны Кореневич, пристрастие к пиву и постоянное его употребление может негативно влиять на вены и ухудшать состояние сердца, вызывая перегрузку.Кардиолог объяснила, почему считает пиво «самым вредным для сердца» видом алкоголя. Говоря об этом, Кореневич заметила, что многие люди ошибочно воспринимают этот напиток более легким и безопасным в сравнении с другими вариантами спиртного.В частности, миокарду может вредить пивная пена, сообщила врач кардиолог.«Пивная пена содержит кобальт, избыток которого перегружает сердце».Напомнила Кореневич и о том, что пиво увеличивает в крови содержание углекислого газа. Это, в свою очередь, способствует возникновению варикоза вен.Также, призывая не злоупотреблять пивом, медик предупредила, что регулярный прием пива может неблагоприятно сказываться на состоянии мозга, содействовать появлению гормональных нарушений.Врач высказалась о том, что безопасного количества алкоголя не существует, это во многом индивидуальный параметр, связанный с чувствительностью конкретного организма. В целом, считает Кореневич, лучше обходиться без алкогольных напитков совсем.«Алкоголь – это всегда риск, на который человек сознательно идет, позволяя себе «пропустить стаканчик». Если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред», - резюмировала эксперт.