Небольшие генетические различия при туберкулезе приводят к очень разным заболеваниям

Туберкулез вызывается бактерией Mycobacterium tuberculosis, которая, как полагают, существует уже около 150 миллионов лет. Первая инфекция туберкулеза у человека, возможно, была около 9000 лет назад, и патоген по-прежнему является основной причиной смерти; по данным Всемирной организации здравоохранения, он заражает около 10 миллионов и убивает 1,5 миллиона человек во всем мире каждый год. Туберкулез может распространяться, когда инфицированный человек говорит, кашляет или даже просто выдыхает воздух.Многие люди также инфицированы штаммами туберкулеза, которые не вызывают у них никаких проблем со здоровьем; по оценкам, четверть населения мира инфицирована, и только от пяти до пятнадцати процентов из них болеют. Туберкулезные инфекции, которые вызывают болезнь, обычно лечатся антибиотиками.Исследователи обнаружили, что два штамма M. tuberculosis, которые имеют только небольшие различия в своих геномах, атакуют клетки легких совершенно по-разному. Один из этих штаммов считается "высокой передачей", а другой - "низкой передачей" из-за того, как они распространяются. Результаты были опубликованы в Nature Communications.В этом исследовании модель мыши использовалась для изучения того, как штаммы заражали хозяев. У мышей, подвергшихся воздействию штамма высокой передачи, иммунные клетки быстро образовывали сгустки, называемые гранулемами, которые окружают бактериальных захватчиков и останавливают ухудшение заболевания. Гранулемы со временем разрушаются и разливают свое содержимое. Ученые обнаружили, что патогенные бактерии могут избежать этого разлива, и если они находятся близко к бронхиолам, они могут быть удалены в виде инфекционных аэрозолей. Таким образом, штамм распространяется быстрее.У мышей, заболевших штаммом низкой передачи, иммунные клетки в легких, называемые альвеолярными макрофагами, не реагировали быстро, и в легких наблюдались только пятна воспаления. Патогенные бактерии не смогли попасть в дыхательные пути, но вызвали тяжелую инфекцию.“Мы давно знаем, что некоторые люди с туберкулезом более заразны, чем другие. Однако до сих пор механизмы, ответственные за эту изменчивость передачи между людьми с туберкулезом, не были хорошо поняты", - сказала старший автор исследования Падмини Салгейм, заместитель директора Научно-исследовательского института общественного здравоохранения в Медицинской школе Рутгерса в Нью-Джерси.Это исследование показывает, что различия в штаммах M. tuberculosis оказывают значительное влияние на несколько факторов, включая передачу заболевания, реакцию альвеолярных макрофагов легких и то, как инфекция проявляется в организме, добавил Салгейм.Исследование также может объяснить, почему лечение будет хорошо работать у одного пациента, а не у другого. Это может дать представление о том, что позволит ученым разработать лучшую терапию.