Врач Серебренникова: сколько необходимо спать взрослым людям

Врачи предупреждают: если человек не может уснуть в течение двух или трех ночей подряд, ему необходимо обращаться к специалистам.Врач Екатерина Серебренникова сообщила в интервью, сколько необходимо спать взрослым людям. По словам медика, как и в случае с детьми, взрослому организму тоже нужен дневной отдых, хотя и не столь продолжительный.«Взрослым людям необходимо хотя бы 20 минут тишины днем и 7–8 часов сна ночью», - уточнила Серебренникова.Специалист подчеркнула, что укладываться в постель вечером следует до наступления полуночи, то есть, до 24 часов. Также врач добавила, что одной бессонной ночи, если уж это случилось, бояться не нужно, серьезного вреда здоровью она не причинит. Нередко бывает так, что невозможность уснуть или проспать положенные восемь часов, обусловливается переживаниями или перенапряжением. В этих случаях могут помогать существующие практики засыпания – например, в виде дыхательных упражнений или занятий спортом, снижающих уровень стресса. Также решению проблемы способствует аккуратное следование графику сна: человек должен ложиться спать в одно время вечерами и просыпаться в одно время по утрам каждый день.«Бессонные ночи – это нормально, если это не две-три ночи подряд или больше. Если вы не спите несколько ночей подряд, необходимо обращаться к врачу», - подчеркнула Екатерина Серебренникова.