8 признаков того, что ваш организм не может справится с клейковиной

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Следующие симптомы лучше рассматривать в целом, как единую картину: в одиночку они могут быть недостаточно точными индикаторами проблемы с клейковиной.Если вы обращаете на это внимание, то наверняка заметили, что увеличилось количество товаров с пометкой «без глютена».Разнообразные хлопья, чипсы, готовые завтраки, консервированные и даже молочные продукты с гордостью носят знак «без глютена».КАК глютен заставляет организм атаковать самого себяДаже если сейчас вы не придаёте ей никакого значения, однажды клейковина может стать чрезвычайно важной для вас. Вот один из таких случаев:«В этот день я находилась в кабинете врача, пытаясь убедить его не отправлять меня в больницу из-за обезвоживания. На протяжении нескольких месяцев у меня были некоторые симптомы, которые постепенно усиливались, пока не дошло до того, что я больше не могла получать витамины и питательные вещества из еды. Поскольку я продолжала очень подробно вести пищевой дневник в своём старомодном блокноте, врач просмотрел записи за последние несколько недель и поручил мне немедленно начать элиминационную диету – и единственным веществом, которое я должна была исключить, был глютен. Я провела следующие четыре дня на диете, состоящей из бананов, риса, яблочного пюре и чая… без единого кусочка хлеба. Пять дней спустя я почувствовала, что вернулась к прежней жизни. Это было так просто. Через несколько дней анализы крови подтвердили, что теперь мой организм снова усваивал питательные вещества и витамины. Мой врач поставил мне диагноз "целиакия" после анализов крови и нескольких случаев перекрёстного загрязнения глютеном, вызвавших сильную реакцию. Этой истории можно было избежать, если бы я узнала симптомы, являющиеся результатом непереносимости глютена».Прежде чем обсуждать эти симптомы, давайте дадим рабочее определение глютена. Глютен – это белок, который содержится, прежде всего, в пшенице, ячмене и ржи.У многих людей наблюдаются серьёзные побочные проявления после употребления их в пищу. Следующие симптомы лучше рассматривать в целом, как единую картину: в одиночку они могут быть недостаточно точными индикаторами проблемы с клейковиной. Их сочетание может служить неоновой вывеской того, что глютен заставляет организм атаковать самого себя.1. Влияние на желудочно-кишечный тракт. Такие симптомы, как сильное вздутие живота, диарея и запор являются верными признаками непереносимости глютена. Поскольку они могут начинаться постепенно и совпасть с крайне напряженной ситуацией на работе, вы можете приписать их стрессу и думать, что они пройдут сами, как только обстановка станет более спокойной. Но вместо этого они только ухудшаться.2. Мальабсорбция витаминов. Если человек восприимчив к клейковине или не переносит её, слизистая его желудка не может поглощать необходимые питательные вещества из пищи. Низкий уровень железа является распространённым показателем непереносимости клейковины.3. Кожная сыпь. Волосяной кератоз и герпетиформный дерматит – два кожных состояния, напрямую связанные с воздействием глютена. Они заключаются в сильном зуде, высыпаниях на коже, которые появляются на ваших руках, торсе, лице, ягодицах, локтях и линии роста волос. Другие раздражения кожи, которые имитируют экземы, могут сигнализировать о засорённости глютеном.4. Мигрень. Головные боли являются симптомами многих заболеваниях. Мигрень, которая сочетается с ежедневной диарей, низким уровнем железа и кожной сыпью, рисует совсем другую картину. И если мигрень у вас начинается в течение одного — двух часов после приёма пищи, содержащей глютен, это весьма характерно для чувствительности к клейковине.5. Боли в суставах. Засорённость глютеном вызывает воспалительную реакцию в организме. Это воспаление будет давать о себе знать различными способами. Боль в суставах, часто ошибочно диагностируемая как ревматический артрит, является очень распространённым симптомом непереносимости глютена. Этот симптом может удивить вас больше всего: после того, как исключите глютен, вы будете шокированы тем, насколько улучшиться ваше самочувствие.6. Непереносимость лактозы. Если у вас уже есть проблемы с перевариванием пищи, содержащей лактозу, вероятно, у вас есть проблемы и с глютеном. Если глютен нарушил работу слизистой желудка и лактазы, вы будете испытывать симптомы, соответствующие непереносимости лактозы. Если у вас уже есть непереносимость лактозы и другие проблемы из этого списка, было бы разумно рассмотреть возможность исключить клейковину.7. Хроническая усталость. Как и мигрень, хроническая усталость сама по себе не является существенным индикатором непереносимости глютена. Она становится более ясным симптомом, когда сочетается с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно частой диареей. Если организм не поглощает питательные вещества и необходимые витамины, усталость непременно возьмёт верх.8. Фибромиалгия. Некоторые медики полагают, что фибромиалгия это симптом, а не заболевание. Воспаление соединительной ткани один из самых сильных симптомов непереносимости глютена. По сути, организм принимает глютен за врага и начинает посылать антитела, чтобы уничтожить его. Эти антитела разрушают слизистую желудка и кишечника. Так же как и боль в суставах, воспаление может проявить себя в любой части тела. Если врач сказал вам, что у вас фибромиалгия, попробуйте исключить клейковину и посмотрите, как будете себя чувствовать.В современном мире стресс часто рассматривается в качестве причины этих симптомов.Вместо антидепрессантов, снотворного и успокоительных (некоторые из которых содержат глютен), внимательно посмотрите на то, что вы едите.Диета без глютена: подробное руководство для людей страдающих целиакией по налаживанию питания без глютенаЖизнь с целиакиейВ наше время многие болезни лечатся при помощи лекарств или хирургических операций, а ответственность за здоровье и жизнь пациентов ложится на плечи врачей, назначивших лечение.Целиакия сильно отличается от «обычных болезней».Во-первых, для ее лечения не нужны ни лекарства, ни операции, а, во-вторых, ответственность за эффективность лечения несет сам пациент.С одной стороны это хорошо, так как в таком случае, человек, страдающий целиакией, может сам решать, что лучше для него и может проводить эффективное лечение, которое не зависит ни от доступности врачей, ни от их компетентности. С другой стороны, это может оказаться большой проблемой так как многие люди не привыкли отвечать за свое здоровье и просто не знают, что им нужно делать.Если вы только недавно узнали, что вы (или ваш ребенок) больны целиакией вам может показаться, что вы попали в безвыходное положение. Однако, это не так. Проблему целиакии можно решить с помощью специально подобранного питания.Целиакию следует рассматривать не как болезнь, а как образ жизни. Благодаря диете без глютена, люди, страдающие целиакией, превращаются в здоровых людей, которые просто внимательно следят за тем, что едят и подбирают состав своего питания в соответствии с потребностями и особенностями своего организма.В этой статье вы найдете подробное объяснение того, что нужно сделать для того, чтобы организовать эффективную диету без глютена.Перед тем как начать соблюдение диеты без глютена обратите внимание на важный факт:За один день, с обычной пищей человек может съедать от 10 до 40 граммов глютена. Например, кусок белого хлеба может содержать около 4-5 граммом глютена, а порция макаронов около 6 граммов этого вещества.Однако, как показали исследования, для запуска воспалительной реакции в кишечнике достаточно порядка 0,1 г глютена. Такое количество глютена содержится в нескольких крошках хлеба.В связи с этим, для того чтобы лечение целиакии было действительно эффективным, нужно не просто ограничить потребление продуктов содержащих глютен, а полностью устранить их из рациона.Основное правило диеты без глютенаГлютен (клейковина) – это белок, который содержится только в 3 злаках: пшеница, рожь, ячмень.Для того, чтобы правильно организовать диету без глютена необходимо полностью и навсегда исключить эти злаки и любые продукты, изготовленные на их основе из рациона.Недопустимо потребление даже небольших количеств продуктов содержащих эти злаки, так как каждая новая порция глютена будет снова и снова провоцировать воспаление кишечника.Продуктов без глютена гораздо больше, чем продуктов содержащих глютен, поэтому диету без глютена гораздо проще организовать по принципу исключения: можно есть все, что не содержит пшеницу, рожь и ячмень и производные этих злаков.Первыми в список исключенных продуктов попадают: пшеничный или ржаной хлеб, сдоба, печенье, макаронные изделия, каши содержащие пшеницу, рожь или ячмень.Добиться полного исключения глютена из рациона может быть достаточно сложно по нескольким причинам:1. Часто, по названию продукта или по перечню входящих в него ингредиентов бывает достаточно сложно определить, содержится ли в данном продукте глютен или нет.2. Случается, что через некоторое время после начала диеты люди, страдающие целиакией «срываются» так как отказ от продуктов, содержащих глютен, может означать отказ от некоторых привычек которые были у них до начала диеты.Для того, чтобы преодолеть указанные выше трудности используйте следующие рекомендации.Для того, чтобы точно знать из чего состоит пища – готовьте еду самостоятельно.По сути дела, приготовление еды дома – это настоящее спасение для людей, страдающих целиакией.Для приготовления еды важно использовать свежие продукты, а не полуфабрикаты.Свежее мясо, рыба, фрукты, овощи не содержат глютен и являются совершенно безопасными для людей, страдающих целиакией.Однако, многие полуфабрикаты или готовые продукты (например, консервы, колбасные изделия и пр.) содержат добавки (например, пшеничный крахмал, красители, ароматизаторы) в состав которых входит глютен.В обычных рецептах нужно научиться заменять ингредиенты, содержащие глютен, на другие, которые не содержат глютен.В списке ниже показано, какими продуктами и в какой пропорции можно заменить пшеничную муку:Вместо стакана пшеничной муки можно взять:• 1/2 стакана муки из миндаля (ее нужно хранить в холодильнике)• 1 стакан гречневой муки• 1 стакан кукурузной муки• 1 стакан кукурузного крахмала• 1 стакан амаранта• 7/8 стакана муки из нута• 5/8 стакана картофельного крахмала• 1 стакан муки из сорго• 1 стакан муки из тапиоки• 7/8 стакана рисовой мукиВ некоторых странах в магазинах можно найти специальные мучные смеси, которые удачно заменяют пшеничную муку в обычных рецептах.Если в вашей семье готовит другой человек – объясните ему, какие продукты вам можно есть, а какие нет.Целиакия и молочные продуктыУ людей страдающих целиакией из-за воспаления слизистой оболочки кишечника может нарушиться усвоение молочного сахара (лактазная недостаточность), что проявляется вздутием живота, болью в животе или поносом.В связи с этим, в начале соблюдения диеты без глютена рекомендуется временно (на несколько недель) исключить молочные продукты - это поможет облегчить указанные выше симптомы.Избегайте «загрязнения» еды глютеном, когда едите домаВ организации диеты без глютена должна участвовать вся семья. Очень важно, чтобы все члены вашей семьи понимали, что такое целиакия и знали, в чем заключается принцип соблюдения диеты без глютена.Другие члены семьи, которые не страдают целиакией и будут есть продукты, содержащие глютен должны стараться не «загрязнять» этими продуктами вашу пищу.Для этого:1. Продукты, содержащие глютен должны храниться отдельно от продуктов с глютеном.2. Всегда начисто вытирайте поверхность стола.3. Заведите кухонные инструменты (нож, кастрюли, сковороду) в которых вы готовите только продукты без глютена.Выработайте привычку всегда читать этикетку продуктов, которые собираетесь съесть или купитьВ связи с тем, что наличие глютена в некоторых продуктах может быть неочевидным, вам нужно будет «проверить на безопасность» все продукты, которые вы раньше употребляли в пищу.В самом начале диеты, к любым продуктам (даже самым привычным и любимым) следует относиться как к потенциальным источникам глютена, так как далеко не всегда название продукта в точности отражает его содержание. Например, основным компонентом «овсяного печенья» является пшеничная мука.Для того, чтобы убедиться, что продукт не содержит глютен – изучите его этикетку.Если в этикетке продукте не сказано, что он не содержит глютена, значит, возможно, он содержит глютен.Можно быть уверенным в том, что продукт содержит глютен, если в его состав входят такие ингредиенты как:Пшеница, пшеничный крахмал, пшеничная крупа, пшеничная мука, манная крупа, отруби, пивные дрожжи, ячмень и любые производные ячменя, рожь и любые производные ржи, пшеница спельта, полба настоящая, кускус.Вероятность того, что тот или иной продукт содержит глютен очень велика, если в его состав входят такие ингредиенты как: декстрин, приправы, соусы, ароматизаторы, вкусовые добавки, солодка.Несмотря на то, что чистый овес не содержит глютен, у некоторых людей с целиакией он может провоцировать воспаление тканей кишечника.По мнению некоторых исследователей, это может быть связано с тем, что овес содержит белок по структуре похожий на глютен. Другой причиной может быть то, что для приготовления продуктов из овса используется то же самое оборудование, что и для приготовления продуктов из пшеницы, поэтому в процессе приготовления продукты из овса «загрязняются» остатками пшеницы.Глютен в медикаментахНекоторые лекарства могут содержать глютен в виде добавок. Перед тем как принять то или иное лекарство, внимательно изучите его состав (обычно он указан в начале инструкции по применению лекарства).Обязательно скажите врачу что вы страдаете целиакией, перед тем как он назначит вам то или иное лечение.Найдите магазины, в которых продаются продукты без глютенаВ настоящее время появляется все больше и больше фирм, производящих товары не содержащие глютен. Обязательно спросите в ближайших к вам магазинах, есть ли у них товары, предназначенные для людей, страдающих целиакией? В некоторых супермаркетах могут быть даже целые разделы с такими товарами.Также, существует множество интернет-магазинов, поставляющих такие продукты.Не отказывайтесь от посещения ресторанов или кафеЕсли до того, как вы узнали что болеете целиакией, вы привыкли есть вне дома – не обязательно полностью отказываться от этой привычки. В кафе или в ресторане изучите меню и состав блюд и выбирайте блюда, которые не содержат глютена. Если состав того или иного блюда не указан – вы можете уточнить его у официанта или повара.Глютен и алкогольные напиткиНекоторые алкогольные напитки содержат глютен, однако, если вы привыкли выпивать небольшое количество спиртного за столом или с друзьями – не обязательно полностью отказываться от этой привычки после начала соблюдения диеты без глютена.Старайтесь просто не потреблять напитки, в которых есть глютен.Пиво почти всегда содержит глютен, так как его готовят на основе солода и ячменя. Водка также может содержать глютен, так как ее часто готовят на основе пшеницы.Вино, ром, текила, а также виски, бурбон и джин не содержат глютена.Следите за тем, чтобы пища была разнообразнойНачав диету без глютена, ни в коем случае не ограничивайте свой рацион 2-3 продуктами (например, рис, картофель и свекла). Во-первых, ни один человек не сможет долго выдержать однообразное питание, во-вторых, такое однообразное питание не покрывает всех потребностей организма человека в питательных веществах, витаминах и минералах.Следите за тем, чтобы в ваш рацион обязательно входили разнообразные фрукты и овощи, мясо, рыба, яйца, масло.Следите за весомСпустя некоторое время после перехода на диету без глютена, работа слизистой оболочки кишечника восстанавливается и из пищи начинает усваиваться больше питательных веществ, чем раньше. Это очень хорошо, однако из-за этого, количество пищи, которое вы привыкли есть до начала диеты может стать чересчур питательным. Если после начала соблюдения диеты без глютена вы заметите, что стали набирать вес – нужно будет уменьшить количество потребляемой пищи.