Ученые США нашли неожиданную причину алкоголизма — она оказалась родом из детства

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Исследователи связали эту особенность с бессонницей, а лечить предложили при помощи психотерапии, которая сможет справиться с травмами из детства.Обидные слова, насмешки, бойкоты — все это можно отнести к эмоциональному насилию. И последствия у такого насилия, родом из детства, довольно серьезные, вплоть до серьезных проблем с алкоголем. Это выяснили сотрудники факультета психологии Государственного университета Аризоны.- Эмоциональное насилие в детстве связано во взрослом возрасте с проблемами с алкоголем, — объяснил один из авторов исследования, доцент Джули Паток-Пекхэм.И возможной виновницей назвали бессонницу, которая возникала из-за психологического напряжения. С возрастом проблемы со сном только усиливаются, и для того, чтобы с ними справиться, человек ищет способы расслабиться.- Преодоление детской травмы может быть одним из способов лечения нерегулируемого употребления алкоголя, — предположили авторы работы в журнале Addictive Behaviors Reports.Любая эмоциональная травма способна вызвать реакцию «бей или беги», и она же влияет на качество сна. А связь между бессонницей и проблемами с алкоголем ученые уже давно установили.- Плохое качество сна влияет на так много аспектов жизни и на выбор, который человек делает, поэтому мы подумали, что исследование бессонницы может быть хорошим местом для понимания этиологии расстройств, связанных с употреблением алкоголя, — объяснила выбор темы Джули Паток-Пекхэм.В исследовании приняли участие 941 студент университета. Для этого им потребовалось заполнить несколько анкет, авторы спрашивали про пережитые детские травмы — эмоциональные, физические, сексуальные, а также физическое пренебрежение. Интересовало ученых и наличие бессонницы, проблемы с алкоголем.- Участники, пережившие эмоциональное насилие в детстве, имели более высокие показатели бессонницы и нарушения контроля над потреблением алкоголя, — озвучила результаты Паток-Пекхэм. — Они пили больше алкоголя во взрослом возрасте.Люди недооценивают силу слов и эмоционального насилия, это считается одной из самых мягких форм жестокого обращения и является наиболее распространенным.Слова, действительно, могут надолго оставаться в памяти людей. И, возможно, мешают даже во взрослом возрасте, спокойно засыпать. Это доказывает и тот факт, что физическое насилие не оказалось связано с последующей бессонницей.- Эмоциональное же насилие вызывало стрессовую реакцию, которая приводила к чрезмерному возбуждению, — предположили исследователи. — Люди больше размышляют о неприятных разговорах, а после пытаются успокоиться и уснуть.