Врач Денисова объяснила важность завтрака и назвала полезные продукты

По словам врача-диетолога Натальи Денисовой, отказ от завтрака повышает риск нарушений, влияющих на появление лишнего веса.Врач Денисова объяснила в интервью важность завтрака.«Этот прием пищи нельзя пропускать, поскольку завтрак запускает метаболизм в только проснувшемся организме. Лучшее время для него – час с момента пробуждения».Медик заметила, что люди, пренебрегающие завтраком, склонны к перееданию в более позднее время суток и к потреблению большого количества калорий, превышающих норму. Это в результате может привести к появлению излишков жира, веса.Денисова также назвала полезные продукты, которые по ее мнению следует употреблять на завтрак.«Утренний прием пищи должен быть сбалансированным: в организм должны поступать белки, жиры, углеводы, чтобы обеспечить его правильную работу», - пояснила эксперт.Диетолог посоветовала чаще завтракать кашами из цельнозерновых круп – гречки, пшена, перловки, овсяной или ячневой крупы. Такие каши полезно употреблять вместе с небольшим кусочком качественного сливочного масла, грибами, орехами, омлетом, йогуртом.