Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца и пасхальные куличи

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Кулич и яйца в Пасху — самые популярные продукты. Их варят, красят, пекут, получают в дар и едят на завтрак, обед и ужин. Как выбрать свежие яйца, сколько их можно съесть, и кому категорически нельзя куличи? Отвечает «Доктор Питер».Яйца к Пасхе покупают заранее и красят за несколько дней до Светлого Воскресенья. Врачи настойчиво рекомендуют — перед тем, как начать красить яйца на Пасху, проверьте их свежесть. Особенно, если вы купили яйца задолго до праздника или приобрели на рынке.Способы проверить свежесть яицПроба с водойСырое яйца надо положить в достаточно большую кастрюлю, наполненную холодной водой.Яйцо свежее — если оно осталось лежать на дне в горизонтальном положении.Яйцо достаточно свежее — оно чуть всплыло, возможно, под небольшим углом, но остается у дна, чуть балансируя в воде. Такое яйцо надо варить в течение 10 минут.Яйцо несвежее — оно всплыло к поверхности воды. Такое яйцо есть нельзя.- Внутри яйца — жидкая среда, — пояснила в интервью радио «Спутник» врач-диетолог Александра Разаренова. — Со временем через микропоры влага испаряется. А ее место заполняет воздух. Чем больше воздуха, тем выше яйцо всплывает.Проба с разбитым яйцомВозьмите любое яйцо из купленной в магазине или на рынке партии, разбейте его и оцените белок и желток.Свежее яйцо — желток выпуклый, белок — вязкий и очень плотно собран вокруг желтка.Старое яйцо — желток плоский, а белок жидкий, он растекается, теряя связь с желтком.Проба с встряхиваниемВозьмите яйцо и встряхните его. Услышите всплеск — яйцо уже не первой свежести. Это значит, что внутри яйца, возможно, уже есть воздух, а это говорит о том, что хранится продукт довольно долго.Срок хранения вареных яицПо санитарным правилам срок хранения в холодильнике вареных яиц — 36 часов.- Крашеные яйца к Пасхе заготавливать впрок не стоит, — такие рекомендации дают эксперты Роспотребнадзора.Сколько яиц можно съесть в деньВ Пасху мы готовы питаться чуть ли не одними яйцами, но это не очень полезно для здоровья. Диетологи считают, что в день максимум можно съедать не более 2-3 яиц в день. И то, если речь идет о полностью здоровом человеке, уверена диетолог Александра Разаренова.Учитывая, что Пасху отмечают несколько дней, эксперты предупреждают — для поддержания здоровья лучше употреблять не более 4 яиц в неделю.Если же вы скрупулезно соблюдали Великий пост перед Пасхой, то яиц за один раз можно съесть еще меньше — только белок одного яйца и половинку желтка, считает нутрициолог Ирина Юзуп.Симптомами «передозировки» яиц в Пасху могут быть чувство тяжести, вздутие и несварение, отрыжка с привкусом белка, изжога. Любители яиц рискуют также получить серьезный удар по почкам, что происходит при переизбытке белка. Кроме того, избыточное потребление яиц повышает уровень холестерина.Кому нельзя яйцаЭксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова предупредила, что не стоит употреблять яйца тем, у кого есть аллергия на белок или желток.Также рекомендуется ограничить употребление яиц пациентам с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы.С яйцами стоит быть особенно осторожным диабетикам, а также тем, кто страдает от атеросклероза, болезней сердечно-сосудистой системы и пищеварения.С чем нельзя есть яйцаДиетолог Александр Андреев предупреждает, что яйца плохо сочетаются с жирами, другими белковыми продуктами и рыбой. Главная опасность — организму будет очень непросто переварить слишком много белка, если яйца вы станете заедать сыром, мясом или ветчиной. Яйца с майонезом или бутербродом, обильно смазанным сливочным маслом, тоже будут слишком тяжелы для желудка. Это касается и салатов, которые любят делать хозяйки из оставшихся от Пасхи яиц. Если вы делаете салат, в котором «соседствуют» майонез и яйца, то лучше всего добавить в него и зеленые овощи, чтобы компенсировать сложность переваривания жиров.Что касается рыбы, в ней содержится полезный витамин В7 (биотин), который, например, влияет на производство в организме коллагена. Но если съесть рыбу по-польски или рыбный салат, то овидин, который содержится в яйцах, нейтрализует витамин B7.Как выбрать кулич в магазинеВнимательно присмотритесь к верхушке кулича — если она влажная, глазурь выглядит подмокшей или на ней есть белесый налет, продукт может оказаться испорченным — причем, даже если не истек его срок годности.Важно оценить нижнюю и боковую поверхности кулича — они не должны быть подгоревшими, мятыми, с пустотами, неровностями и разрывами.Кому нельзя куличДиетологи предупреждают, что пасхальный кулич и творожная пасха — достаточно калорийные продукты. Поэтому лучше выбрать что-то одно из них в праздник и съесть не более 100 граммов.Кулич противопоказан людям с ожирением и диабетом, свежую выпечку также не стоит есть людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта.