Психолог заявил о заразности ожирения

Если в окружении человека есть люди с ожирением, то шансы набрать лишний вес у него повышаются, заявил психолог и диетолог Антон Поляков.Причина набора веса имеет биопсихосоциальную природу, считает эксперт.«Социальное поведение заразно. Биология и психология — понятно, а социум — как раз воздействие ближайшего окружения, в первую очередь семьи. Если все в семье полные, и есть культ еды, то есть высокая вероятность, что ребенок будет иметь избыточный вес или даже ожирение», — отметил диетолог.Принцип, описанный экспертом, можно отследить и при взаимодействии человека с другими социальными группами. Важный момент: чаще всего ему следуют люди, имеющие низкую самооценку, зависимые от мнения окружающих.«Если не хочется быть белой вороной, все едят пельмени, и я буду, все пьют пиво с сухариками, и я буду. Это как с курением. Чтобы не выглядеть отщепенцем, многие начинают соответствовать. (…) На его личные границы начинают наступать и влияют, в том числе на пищевое поведение», — подчеркнул эксперт.