Высокий уровень холестерина: тип питания, который снижает его особенно эффективно
Высокий уровень холестерина является предвестником потенциально опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы или инсульты. В его случае внутренние полости кровеносных сосудах могут покрываться жировыми отложениями. Разрастаясь, эти отложения начинают затруднять прохождение крови, в которой нуждаются органы: почки, сердце, мозг и другие.
Тип питания, который может особенно эффективно содействовать снижению высокого холестерина, – это рацион, традиционный для людей, живущих на берегу Средиземного моря, констатируют специалисты из Heart UK. Такой формат питания, насыщенный витаминами и питательными веществами, хорошо зарекомендовал себя благодаря положительному влиянию на состояние сердечно-сосудистой системы. Как правило, его основу составляют овощи, фрукты, бобовые, орехи, цельные злаки, рыба. В достаточно большом количестве употребляется оливковое масло. В целом он содержит мало мяса и молочных продуктов.
«Соблюдение средиземноморского типа питания, состоящего в основном из овощей, фруктов, бобовых, орехов, оливкового масла, цельного зерна и рыбы, снижает риск сердечных заболеваний у взрослых людей», - отмечают эксперты.
Медики поясняют, какими важными плюсами обладает такой рацион.
Отличается высоким содержанием мнононенасыщенных жиров, полезных для сердца (источники – оливковое масло и орехи).
Также обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами из рыбы и морепродуктов.
Богат необходимым для сердца калием, который содержится в цельнозерновых злаках, фруктах, овощах, орехах.
Дает много клетчатки, в том числе растворимой клетчатки из цельнозерновых злаков, овощей, фруктов, бобовых.
Позволяет получать антиоксиданты, включая витамины Е и С, каротиноиды и флавоноиды
Насыщен витаминами группы В, включая фолиевую кислоту.
Еще одной ключевой чертой средиземноморского типа питания является ограничение насыщенных жиров и обработанных пищевых продуктов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий