Высокий уровень холестерина: тип питания, который снижает его особенно эффективно

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Рацион, богатый овощами, фруктами и ненасыщенными жирами, рекомендуется учеными как один из лучших для людей, которым важно снижать или контролировать уровень холестерина в крови.Высокий уровень холестерина является предвестником потенциально опасных для жизни состояний, таких как сердечные приступы или инсульты. В его случае внутренние полости кровеносных сосудах могут покрываться жировыми отложениями. Разрастаясь, эти отложения начинают затруднять прохождение крови, в которой нуждаются органы: почки, сердце, мозг и другие.Тип питания, который может особенно эффективно содействовать снижению высокого холестерина, – это рацион, традиционный для людей, живущих на берегу Средиземного моря, констатируют специалисты из Heart UK. Такой формат питания, насыщенный витаминами и питательными веществами, хорошо зарекомендовал себя благодаря положительному влиянию на состояние сердечно-сосудистой системы. Как правило, его основу составляют овощи, фрукты, бобовые, орехи, цельные злаки, рыба. В достаточно большом количестве употребляется оливковое масло. В целом он содержит мало мяса и молочных продуктов.«Соблюдение средиземноморского типа питания, состоящего в основном из овощей, фруктов, бобовых, орехов, оливкового масла, цельного зерна и рыбы, снижает риск сердечных заболеваний у взрослых людей», - отмечают эксперты.Медики поясняют, какими важными плюсами обладает такой рацион.Отличается высоким содержанием мнононенасыщенных жиров, полезных для сердца (источники – оливковое масло и орехи).Также обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами из рыбы и морепродуктов.Богат необходимым для сердца калием, который содержится в цельнозерновых злаках, фруктах, овощах, орехах.Дает много клетчатки, в том числе растворимой клетчатки из цельнозерновых злаков, овощей, фруктов, бобовых.Позволяет получать антиоксиданты, включая витамины Е и С, каротиноиды и флавоноидыНасыщен витаминами группы В, включая фолиевую кислоту.Еще одной ключевой чертой средиземноморского типа питания является ограничение насыщенных жиров и обработанных пищевых продуктов.