Врач назвал неочевидный фактор развития сахарного диабета

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал неочевидный фактор развития сахарного диабета.Гандельман рассказал, что у людей, испытывающих хронический стресс, риск возникновения сахарного диабета в несколько раза выше, чем у тех, кто имеет стабильную психику.Его соведущий Андрей Продеус порекомендовал избавляться от стресса с помощью дыхательных упражнений, занятий спортом и объятий с близкими людьми. Также он посоветовал включить в рацион йогурты с пробиотиками. По словам специалиста, ученые установили, что у людей, которые регулярно употребляют эту группу продуктов, повышается стрессоустойчивость.