Врач назвал неочевидный фактор развития сахарного диабета
Гандельман рассказал, что у людей, испытывающих хронический стресс, риск возникновения сахарного диабета в несколько раза выше, чем у тех, кто имеет стабильную психику.
Его соведущий Андрей Продеус порекомендовал избавляться от стресса с помощью дыхательных упражнений, занятий спортом и объятий с близкими людьми. Также он посоветовал включить в рацион йогурты с пробиотиками. По словам специалиста, ученые установили, что у людей, которые регулярно употребляют эту группу продуктов, повышается стрессоустойчивость.
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