Предложен неожиданный способ сбросить вес
По утверждению Мосли, алкогольные напитки очень калорийны и потому особенно вредны для худеющих. К примеру, один большой бокал вина содержит около 230 калорий — столько же, сколько плитка шоколада.
При этом алкоголь вызывает сильный аппетит, что также не способствует похудению.
«Большую роль играют два гормона — лептин и грелин; лептин уменьшает чувство голода, а грелин его усиливает. Когда вы пьете алкоголь, уровень лептина снижается, а уровень грелина повышается, в результате чего повышается ваш аппетит», — объясняет Мосли.
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