Предложен неожиданный способ сбросить вес

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Диетолог Майкл Мосли назвал отказ от алкоголя на 8-12 недель одним из быстрых путей к похудению. О неожиданном способе сбросить вес, предложенном специалистом.По утверждению Мосли, алкогольные напитки очень калорийны и потому особенно вредны для худеющих. К примеру, один большой бокал вина содержит около 230 калорий — столько же, сколько плитка шоколада.При этом алкоголь вызывает сильный аппетит, что также не способствует похудению.«Большую роль играют два гормона — лептин и грелин; лептин уменьшает чувство голода, а грелин его усиливает. Когда вы пьете алкоголь, уровень лептина снижается, а уровень грелина повышается, в результате чего повышается ваш аппетит», — объясняет Мосли.