Вдыхаемые наночастицы могут доходить до плода в теле матери

Учёные из Ратгерского университета выяснили, что если будущие мамы вдыхают наночастицы, те способны преодолевать защитный барьер, который оберегает плод. Речь идёт о поступлении этих частиц через плаценту, обычно успешно отфильтровывающую посторонние вещества.Американские учёные рассказали о еще одной опасности вдыхаемых в организм наночастиц, являющихся настолько крошечными, что разглядеть их невозможно даже в обычный микроскоп. Эти частицы содержатся во множестве обычных продуктов, и оказалось, что они способны преодолевать естественный барьер в виде плаценты, который защищает плод. Вполне возможно, что уже впоследствии эти частицы могут оказывать негативное воздействие на некоторые характеристики младенца, включая и его вес. Учёные отследили движения наночастиц из диоксида титана через тела беременных крыс.После того, как животные вдохнули эти частицы, они попали в лёгкие, и некоторые из них прошли через плаценту, обладающую способностью блокировать любые посторонние вещества для защиты плода. Торетически возможно, что в дальнейшем эти наночастицы проникали и в ткани плода. Доказано, что в деле защиты от наночастиц плацента неэффективна.Большинство наночастицы создается руками человека, естественное происхождение имеют очень немногие. Они применяются во множестве изделий от кремов протв солнца до лекарств и спортивных снарядов. Наночастицы повышают эффект лекарств, они позволяют производить прочные и лёгкие навес продукты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)