Доктор Павлова раскрыла способ, как получить из пищи все жизненно важные аминокислоты

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По словам специалиста, человеческий организм одинаково нуждается как и в мясе, так и в крупах и бобовых. Поэтому так важно добавлять в свою тарелку и то, и другое.Врачи уже давно установили: залог здорового питания — баланс. Очень трудно сохранить здоровье, если есть только мясо — или только растительную пищу. О том, почему так важно питаться сбалансировано, рассказала врач Зухра Павлова.По ее словам, многие спорят о том, нужно ли переходить на раздельное питание. Однако необходимость смешанного рациона просто объясняется необходимостью сбалансировать белок.Как известно, белок очень нужен нашему организму — в идеале он должен составлять не менее 30% от всего рациона.Известно, что есть белки растительные, есть животные. Именно когда человек в одной тарелке смешивает и те, и другие, то его тело получает все необходимые аминокислоты и производит все необходимые белки без разрушения собственных.Дело в том, отмечает Павлова в своем телеграм-канале, что в растительных белках есть одни незаменимые для нашего здоровья аминокислоты, а в животных — другие. В молочных продуктах, например, много метионина, а в крупах его мало. В сое много лизина, а в кисломолочке его мало.