Питание для профилактики и лечения болезней щитовидной железы

Щитовидная железа относится к важным органам эндокринной системы, и отвечает за производство йодсодержащих гормонов. Нарушение функций щитовидки приводит к сбоям во всем организме, поэтому необходимо следить за ее состоянием и предотвращением нарушений. Особое значение имеет питание, оно должно быть полезным и насыщенным витаминами.Для профилактики нарушений эндокринной системы не существует специальной диеты, но сбалансированный рацион очень важен. Правильно подобранное лечение оказывается намного эффективней, когда сочетается с нормализацией питания.Рацион для профилактики и терапии дисфункций щитовидкиЛюдям, предрасположенным к болезням щитовидки, следует исключить или существенно ограничить блюда, которые способствуют набору лишнего веса, а также продукты, негативно воздействующие на иммунную, пищеварительную и нервную системы.Вредные продукты для щитовидной железырафинированный сахар и готовые изделия, в которых он содержится – подслащенные напитки и соки, конфеты, кондитерские изделия, фаст-фуд;синтетические жиры и насыщенные им продукты – маргарин, чипсы, выпечка, гидрогенизированные масла;напитки с кофеином – чай, кофе, энергетики;алкогольные и газированные напитки;вся продукция, содержащая маринады и консерванты – все виды консервов и супы быстрого приготовления;готовые соусы – майонез, острые приправы, кетчуп.Полезные продуктыВ рацион следует включить продукты, богатые витаминами, микроэлементами и белками.К ним относятся:творог и кисломолочные изделия, содержащие живые бактерии;рыба, морепродукты и водоросли;орехи и семечки всех видов;фрукты свежие и сушеные, мед, ягоды;овощи и зелень, в том числе дикорастущая;свежевыжатые соки из этих растений и трав;чай зеленый и травяной, из корня одуванчика, плодов шиповника;чистая родниковая или талая вода, минеральная из естественных источников;все напитки из продуктов, приготовленных в домашних условиях.Отличной профилактикой нарушений эндокринной системы является свежевыжатый сок петрушки, он также полезен при смешивании с соком моркови, салата или шпината 1:3.Особенности питания при гипертиреозеЭто заболевание сопровождается повышенной выработкой тиреоидных гормонов. Под их влиянием, активизируется основной обмен веществ, и повышаются энергозатраты, что приводит к быстрому распадению белков и жиров в организме.При гипертиреозе:В печени и мышцах быстрее истощаются запасы гликогена.Нарушается баланс кальция и фосфора.В организме плохо удерживается калий.Значительно возрастает потребность в витаминах и микроэлементах.Больные гипертиреозом испытывают повышенный аппетит, но, несмотря на это быстро теряют в весе. Поэтому им следует увеличить суточную калорийность, которая должна составлять не менее 3000 – 3200 ккал. При этом, пищу следует готовить на пару или варить.У пациентов при гипертиреозе наблюдают повышенную возбудимость нервной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому, им следует исключить возбуждающие организм продукты: наваристые блюда, кофейные и чайные напитки, шоколадные изделия, острые и пряные приправы. Если присоединяются расстройства пищеварительной системы, то больным следует избегать жирных, острых, копченых и соленых блюд, напитков и продуктов, вызывающих повышенное газообразование.Диета при гипотиреозеВ этом состоянии, снижается выработка гормонов, что снижает скорость обмена веществ. Несмотря на снижение аппетита, это приводит к отечности, ожирению, возрастанию уровня холестерина. При гипотериозе часто наблюдается снижение активности желудочно-кишечного тракта, что ведет к метеоризму и проблемам со стулом.Врачи назначают низкокалорийную диету, которая не должна превышать 1200 ккал в сутки. В рационе снижают содержание углеводов и жиров. Основу питания должны составлять полезные продукты с обязательным включением свежих овощей и фруктов, соков домашнего приготовления, блюд с добавлением клетчатки и отрубей.