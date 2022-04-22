Медики назвали свойства овсянки, о которых мы могли не знать

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Употребление овсянки связано с множеством плюсов для здоровья, но также это может давать нежелательные побочные эффекты.Когда речь заходит о пользе овсянки, важно понимать: чем меньше овес подвергался обработке, тем лучше – в перемолотых хлопьях, которые не требуют варки, практически не остается нужных организму веществ. В свою очередь, овсянка долгого приготовления содержит углеводы и клетчатку, много витаминов и минералов, включая железо, кальций и магний, а также приличное количество белка.Перечисляя свойства овсянки, медики назвали эффекты, о которых вы могли не знать.Может вызывать вздутие живота. Цельные зерна содержат много клетчатки, глюкозы и крахмала. Потребляемые бактериями ЖКТ или толстой кишки, они стимулируют газообразование и вздутие живота. Чтобы избежать этого побочного эффекта, нужно начинать употребление цельнозерновой овсянки или геркулеса с небольшого количества и постепенно со временем увеличивать порцию.Может привести к увеличению веса. Многие люди предпочитают есть овсянку в сопровождении дополнительных компонентов, содержащих сахар, углеводы, жир. Регулярные большие порции такой еды вполне способны обеспечивать вам прибавку в весе.Помогает снизить уровень холестерина. Употребление овса содействует повышению уровня «хорошего» холестерина ЛПВП, который действует как чистильщик кровеносных сосудов. Этот тип холестерина соединяется с «плохим» (ЛПНП) и выводится с ним из организма естественным образом.Благодаря способности снижать уровень «плохого» холестерина, овсянка улучшает состояние сердца.Помогает при запоре. Значительное содержание клетчатки в овсянке способствует хорошему здоровью желудочно-кишечного тракта, в том числе регулярному опорожнению кишечника. Но врачи подчеркивают: употребляя продукты с клетчаткой, важно пить достаточно воды.Улучшает контроль уровня сахара в крови. Насыщенная растворимой клетчаткой овсянка обладает свойством замедлять скорость, с которой углеводы из пищи попадают в кровоток – это препятствует колебаниям уровня сахара в крови, делая его более стабильным в течение дня.