Почему болит голова и что с ней делать

Подождите хвататься за таблетки. Возможно, вам нужна скорая или чашка чая.Головная боль редко бывает опасной. Чаще всего у неё простая причина. Если лень разбираться, достаточно выпить любое безрецептурное обезболивающее (например, на основе ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена или парацетамола) — и дискомфорт отступит.Впрочем, бывают и другие варианты: когда таблетки недостаточно или, напротив, без неё легко обойтись.Когда надо как можно быстрее обратиться за помощьюИногда головная боль может быть признаком серьёзных заболеваний. К примеру, медленно развивающейся опухоли, менингита или стремительного инсульта.Когда надо вызывать скоруюСрочно звоните в скорую помощь, если боль внезапная и очень сильная, почти невыносимая, а также если она сопровождается каким?то из следующих симптомов:онемение или слабость одной стороны лица либо тела;невнятная речь;спутанное сознание;внезапные проблемы со зрением: вы видите всё как в тумане или у вас двоится в глазах;тошнота и рвота (если они очевидно не связаны с похмельем или вирусной инфекцией типа гриппа);головокружение, потеря равновесия;скованность мышц шеи;температура выше 39 °C.Когда надо обращаться к терапевтуКак можно быстрее проконсультируйтесь с врачом, если головные боли:начали возникать у вас чаще, чем обычно;стали сильнее;не проходят, хотя вы принимаете безрецептурные обезболивающие в соответствии с инструкцией;мешают вашей обычной жизни — работе, отношениям, сну.Почему болит голова и что делать в каждом случаеЕсли подозрительных признаков вы не наблюдаете и дело ограничивается только разовой головной болью, можно расслабиться и поискать причины дискомфорта в списке ниже.1. Вы давно не пили водуНедостаток влаги может быть тем спусковым крючком, который запускает головную боль. По крайней мере, у некоторых людей.Научных исследований, которые объясняли бы эту взаимосвязь, на сегодня крайне мало. Но эксперты популярного медицинского ресурса Healthline полагают, это лишь потому, что подобные работы не получают финансирования. В целом же роль обезвоживания в развитии головной боли считается общепризнанной — например, именно обезвоживанием частично вызваны головные боли при похмелье.Что делатьВыпейте стакан воды и подождите минут 10–15 — возможно, боль отступит. Чтобы такие приступы больше не повторялись, старайтесь пить не меньше 2,7 литра жидкости в день.2. У вас похмельеПохмелье — это, по сути, отравление организма продуктами распада этанола. Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание, и первым органом, страдающим от этого, становится мозг.Ну а мозгу не хочется страдать в одиночку, поэтому получите и распишитесь: головная боль, головокружение, тошнота и прочие похмельные радости.Что делатьЕсли болит совсем уж нестерпимо, не мучьтесь — возьмите таблетку. Но постарайтесь всё же обойтись без неё, чтобы не перегружать лекарством и без того страдающую печень. Выпейте воды, примите сорбент, поспите, прогуляйтесь. В общем, попробуйте разные способы избавления от похмелья.3. У вас развивается дальнозоркостьВ таком случае головная боль возникает, когда вы пытаетесь сосредоточиться на предметах, находящихся рядом: тетради на рабочем столе, экране ноутбука, перебираемых вещах. Некоторые люди рождаются дальнозоркими, но ко многим это нарушение зрения приходит после 40 лет. Поэтому и головные боли могут возникнуть на первый взгляд совершенно немотивированно и внезапно.Что делатьВ первую очередь отвлекитесь, дайте глазам отдохнуть. Если не поможет, выпейте обезболивающее.Когда голова пройдёт, проведите небольшой тест. Если при взгляде на что?то близкое вас так и тянет прищуриться, навестите офтальмолога. Дальнозоркость успешно корректируется очками или линзами.4. Вы не выспались или, наоборот, переспалиНорма сна для взрослого человека — 7–8 часов. Если вы спите меньше или больше, рискуете проснуться с головной болью.Что делатьНа этот раз примите обезболивающее. На будущее — постарайтесь не выходить за рамки.5. Вы долго сидели или стояли в неудобной позеМногие работают за компьютером по несколько часов подряд. Или любят болтать по телефону, плечом прижимая трубку к уху. Когда вы не следите за осанкой в течение долгого времени, это приводит к излишней нагрузке на мышцы верхней части спины, плеч, шеи. Результатом становятся так называемые головные боли напряжения (ГБН).Головные боли напряжения в современном мире встречаются чаще всего.Распознать их несложно: боль имеет сдавливающий, сжимающий характер, будто у вас на лбу слишком тугая повязка. Часто одновременно вы испытываете дискомфорт в шее и плечах, хочется выпрямиться, размяться.Что делатьВыпрямитесь и разомнитесь. Походите, максимально расслабив плечи. Сделайте несколько простых упражнений: наклоните голову вперёд, потом назад, проведите от плеча к плечу, повторите. Если есть возможность, примите тёплый душ или ванну.Чтобы быстро избавиться от дискомфорта, выпейте препарат на основе ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена либо напроксена (естественно, строго следуя инструкции).Если головные боли напряжения преследуют вас постоянно, ищите способы расслаблять мышцы шейно?плечевого пояса и головы. Хорошо зарекомендовали себя плавание, йога, массаж.6. Вы злитесь, перенервничали или переживаете хронический стрессСтресс тоже даёт излишнюю нагрузку на мышцы плеч и шеи. Чтобы почувствовать это, крепко сожмите челюсти — так, словно злитесь на кого?то и с трудом сдерживаете гнев. Мышечное напряжение станет очевидным. Оно так же, как и плохая осанка, может спровоцировать головную боль напряжения.Что делатьРекомендации те же, что и в пункте выше. Важно не столько снять стресс, сколько разблокировать мышцы.7. Вы слишком долго сидели перед экраномЕсли вы проводите перед ноутбуком или планшетом более двух часов, ваши глаза устают от этой не совсем естественной нагрузки. Последствием цифрового перенапряжения глаз (такой термин иногда используется для обозначения «гаджетной» усталости) может стать головная боль.Что делатьДавайте глазам отдыхать. Лучше всего — встать с места, пройтись, размяться, посмотреть по сторонам. Если это по каким?то причинам невозможно, хотя бы раз в 20 минут отводите взгляд от экрана и смотрите на стену, потолок, объекты за окном как минимум 20 секунд.8. Вы слишком расслабились после затяжного стрессаЭто распространённая ситуация: вы много и усердно работали с понедельника по пятницу, чувствуя себя неплохо. А затем с чувством выполненного долга свалились с ног, рассчитывая отоспаться в субботу. И проснулись с головной болью.Так случается из?за резкого снижения уровня гормонов стресса. Это изменение вызывает ряд реакций, которые заставляют кровеносные сосуды в мозге сначала сузиться, а затем резко расшириться. Последствием такого эффекта и становится боль.Что делатьПостарайтесь не доводить себя до того состояния, чтобы переход из рабочего режима к отдыху сопровождался настолько резким падением уровня стрессовых гормонов. Самый простой способ сделать это — расслабляться в течение рабочей недели. Спите не менее 8 часов, выключайте мессенджеры после окончания трудового дня, не берите работу на дом. И занимайтесь йогой, ходите в бассейн или в любимый спортклуб регулярно, а не только на выходных: смена деятельности — тоже эффективный способ избавиться от накопившегося стресса.9. Вас потревожил неприятный запах«От её духов у меня разболелась голова» — это не фигура речи, а констатация факта. В духах, ароматизированных освежителях воздуха или бытовой химии действительно содержатся химические вещества, способные вызвать головную боль.Что делатьСтарайтесь избегать концентрированных духов, а также мыла, шампуней, кондиционеров, чистящих средств с яркими ароматами. Вместо них по возможности используйте средства без запаха. И чаще проветривайте помещение, в котором находитесь.10. Вокруг вас слишком много светаЯркий свет и блики, особенно мерцающие, тоже могут спровоцировать головную боль. Это связано с тем, что из?за такого вида света в мозге повышается уровень определённых химических веществ.Что делатьСледить за освещённостью и защищать глаза от слишком большого количества света. Выходя на улицу, не забывайте надевать солнцезащитные очки или очки с поляризацией (они эффективнее других борются с бликами). Отрегулируйте яркость экрана на телевизоре, ноутбуке или планшете, с которым работаете. Если в том помещении, где вы находитесь, установлено флуоресцентное освещение, которое часто мерцает, по возможности замените его другим видом ламп.11. Вы перебрали с болеутоляющимиДаже относительно безопасные безрецептурные препараты могут вызвать головные боли, если вы используете их несколько дней подряд. По данным экспертов авторитетной медицинской организации Mayo Clinic, чтобы получить такой побочный эффект от таблеток на основе популярных парацетамола или ибупрофена, достаточно принимать их более 15 дней в месяц. Рецептурным средствам — например, на основе опиоидов или с содержанием кофеина — достаточно и 10 дней.Что делатьОбратитесь к терапевту. При необходимости он назначит вам другие препараты или порекомендует, как справиться с болевыми ощущениями без лекарств.12. Вы перегрелисьНеважно, каким образом: погуляли под солнцем без головного убора или, положим, слишком интенсивно тренировались на жаре. Головная боль может быть одним из признаков того, что ваше тело не успевает отводить излишнее тепло.Другие симптомы: сильное потоотделение, головокружение, слабость, липкая на ощупь кожа.Что делатьКак можно быстрее уйдите в тень, а лучше в прохладное помещение. По возможности прилягте и выпейте воду или спортивный напиток?изотоник. Если вам не станет лучше в течение часа, вызывайте скорую: возможно, речь идёт о смертельно опасном тепловом ударе.13. Вы реагируете на погодуРезкая смена атмосферного давления (в любую из сторон), похолодание, поднявшийся ветер — всё это может спровоцировать головную боль.Что делатьЕсли есть возможность, прилягте и отдохните, чтобы позволить организму легче справиться с изменениями окружающей среды. Если нет — примите болеутоляющее. Ну и, конечно же, начинайте бороться с метеозависимостью.14. Вы голодныСнижение уровня сахара в крови способно вызвать головную боль. Такое состояние нередко переживают те, кто забыл вовремя поесть, сидит на жёсткой диете или слишком активно занимается спортом, ограничивая себя в питании.Что делатьСъешьте или выпейте что?то, что содержит легкоусвояемые углеводы: сладкий чай, фруктовый сок, молоко, какао, печенье, конфету или кусочек хлеба. Это поможет быстро поднять уровень глюкозы до нормального и утихомирить головную боль.В будущем старайтесь не голодать.Перейдите на 5–6 небольших приёмов пищи вместо привычных завтрака, обеда и ужина. Всегда держите под рукой здоровый перекус вроде орехов или овощей.15. Вы съели или выпили слишком много сладкогоИзбыток сахара в крови провоцирует головную боль так же часто, как и его недостаток. Глюкоза влияет на уровень гормонов, в частности адреналина и норэпинефрина. Они, в свою очередь, могут резко сузить кровеносные сосуды в мозге, и у вас заболит голова.Что делатьПринять обезболивающее. Пересмотреть своё отношение к сладкому и ограничить употребление сахара.16. Вы пропустили утренний кофеЗависимость от кофе — это не миф. К счастью, кофеин влияет на наш организм не так мощно, как другие разрешённые наркотики вроде сигарет или алкоголя. Однако организм к нему всё же привыкает. И, резко оставшись без привычной дозы, может выдать неприятные симптомы: усталость, раздражительность, отсутствие концентрации и ту самую головную боль.Что делатьБанальный совет: выпейте кофе. Подойдёт даже доза в полтора?два раза меньше привычной. Если напитка под рукой нет, заварите зелёный или чёрный чай. Или съешьте кусочек чёрного шоколада.На будущее: если хотите побороться с кофеиновой зависимостью, не делайте этого сразу. Сокращайте привычные дозы кофе примерно на 25% в неделю. Тогда отказ от напитка пройдёт без неприятных симптомов.17. У вас только что был сексПравда? И теперь вы испытываете тупую или пульсирующую боль в голове и частично шее? Скорее всего, это она — головная боль, вызванная сексуальной активностью. Как правило, такой дискомфорт проходит за несколько минут, но в некоторых случаях растягивается на часы.Что делатьЧаще всего непродолжительные головные боли, связанные с сексуальной активностью, не слишком ярко выражены и не опасны. Но если они вас тревожат, проконсультируйтесь с терапевтом.И не откладывайте визит к врачу, если боль этого типа возникла у вас внезапно и впервые.18. Вы простылиХолод может вызвать отёк и воспаление синусов — полостей в костях черепа, которые сообщаются с носом. Это не всегда опасно. Часто лёгкий отёк быстро проходит сам собой, а симптомы ограничиваются чувством заложенности носа и головной болью, которая становится давящей, когда вы наклоняете голову вниз.Что делатьЕсли дискомфорт мешает жить и работать, примите безрецептурное обезболивающее — на основе того же ибупрофена. Обращаться к терапевту надо лишь в том случае, если у вас повышена температура, после окончания действия лекарства вам становится хуже, а заложенность носа и боль нарастают.Тогда, возможно, речь идёт о гайморите, фронтите или других воспалениях синусов, которые потребуют применения рецептурных средств, вплоть до антибиотиков.19. Вы носите слишком тугой головной уборЭтот тип дискомфорта называется внешней компрессионной (то есть вызванной сжатием) головной болью. От него часто страдают люди, которые в силу профессии вынуждены долгое время носить шлемы, защитные очки?маску, тугие фуражки, — строители, военные, полицейские, спортсмены.Впрочем, внешняя компрессионная головная боль может возникнуть у любого человека, надевшего плотную шапку на размер?два меньше необходимого.Что делатьРешение очевидно: просто снимите слишком тугой головной убор и замените его на что?то более комфортное. Если неудобный аксессуар является частью вашего рабочего дресс?кода, стягивайте его хотя бы на минуту?две при каждом удобном случае — чтобы голова отдохнула от давления.20. Вы только что съели мороженое или выпили что?то холодноеЭтот вид боли так и называется — ice cream headache («головная боль от мороженого»). Медики не до конца разобрались с механизмом возникновения боли, вызванной холодом, но предполагают, что дело в следующем. Когда вы кусаете мороженое или пьёте ледяной напиток большими глотками, кровеносные сосуды у вас во рту, носоглотке и пищеводе резко сужаются. Спазм вызывает приступ головной боли.Что делатьНичего. Как правило, головная боль от мороженого уменьшается через 5 минут после пика. Если вы склонны к мигреням, дискомфорт может длиться чуть дольше, но проходит, когда ваш организм приспосабливается к резкому перепаду температур.21. У вас была травма головыВозможно, это было сотрясение мозга и вы наблюдались у врача. А может, просто стукнулись, пережили несколько неприятных минут и благополучно забыли об ударе, решив, что инцидент остался без последствий. К сожалению, улучшение состояния после травмы не всегда гарантирует, что голова не пострадала более серьёзно.Боли могут появиться даже спустя несколько месяцев после удара.Что делатьЕсли вы помните, что когда?то ударились головой, обратитесь к терапевту и расскажите ему о травме. Врач предложит вам исследования, а по результатам назначит лечение. До тех пор боль можно уменьшать безрецептурными обезболивающими, например на основе ибупрофена.22. У вас развивается ушная инфекцияО ней можно говорить, если давящая или пульсирующая головная боль сопровождается ухудшением слуха, звоном или неприятными ощущениями в ушах.Что делатьЕсли, помимо перечисленных выше признаков, других проявлений болезни нет, можно не делать ничего. Большинство подобных лёгких воспалений проходя сами собой за несколько дней. С головной болью в таком случае справится любое безрецептурное обезболивающее.Если же к симптомам присоединяются повышение температуры, сильная боль в ухе и головокружение, обязательно обратитесь к терапевту, чтобы не пропустить отит.23. Вы съели один из продуктов, способных вызвать головную больК продуктам?триггерам относятся:выдержанный сыр (пармезан, сыры с плесенью), а также фета и моцарелла;некоторые фрукты и ягоды: спелые бананы, цитрусовые, киви, ананас, авокадо, малина;арахис и орехи, в первую очередь миндаль;сухофрукты: изюм, курага, финики;маринованные продукты: огурцы, оливки, капуста;продукты с консервантами: колбаса, бекон, ветчина, хот?доги;алкоголь…На самом деле список таких продуктов можно продолжать долго. Установить, на какой из них реагирует ваша голова, получится только путём наблюдений.Что делатьТактически — принять любое безрецептурное обезболивающее, если боль мешает. Стратегически — начать вести дневник наблюдений. Записывайте туда, что вы ели перед тем, как у вас заболела голова. После нескольких подобных заметок вам, скорее всего, удастся вычислить свой личный продукт?триггер.24. Вы женщина, и у вас месячныеГоловная боль может быть вызвана резким падением уровня эстрогена. У женщин такое случается за пару дней до начала менструации и в первые три дня после.Кроме того, гормональные головные боли могут появляться:при приёме некоторых противозачаточных таблеток;за некоторое время до наступления менопаузы;в первые несколько недель беременности.Что делатьЕсли подозреваете, что головные боли могут быть связаны с гормональными колебаниями, поговорите об этом с вашим гинекологом или терапевтом. Врач поможет подобрать противозачаточные средства без побочных действий или посоветует наиболее эффективные и одновременно безопасные обезболивающие.25. Вы только что как следует потренировалисьФизическая нагрузка — тоже распространённый провокатор головной боли. Особенно часто неприятные ощущения дают о себе знать после:бега;гребли;тенниса;плавания;тяжёлой атлетики.Что делатьВ большинстве случаев тренировочные головные боли не опасны. Они проходят в течение часа?двух. Можно ускорить процесс, приняв обезболивающее.