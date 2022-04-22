Интервальное голодание не имеет преимуществ перед другими диетами

В последнее время идея интервального голодания получила достаточно широкое распространение. Адепты этой теории утверждают, что метаболизм человека зависит от циркадных ритмов, и в определенное время суток можно кушать все, что угодно и при этом не поправляться. Китайские ученые со своими коллегами из США решили выяснить, соответствует это действительности.Для проведения исследования были приглашены добровольцы с диагностированным ожирением, которые хотели сбросить вес. Под наблюдением врачей, эти люди на протяжении целого года придерживались диетических ограничений. При этом участников разделили на две группы: первая получала дробное пятиразовое питание, а вторая придерживалась интервального варианта – их приемы пищи должны были быть в промежутке от 16 часов дня до 8 утра. Калорийность рациона была одинаковой в обоих случаях.Через год обследование всех участников показало, что никакой разницы в их похудении не было. Ограничение поступающих калорий подействовало одинаково, независимо от времени, на которое приходились приемы пищи. Таким образом, специалисты сделали вывод, что интервальное голодание не имеет никаких преимуществ в вопросах похудения. Главное, ограничить потребление калорий.