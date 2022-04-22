Почему важно сократить время пользования смартфоном

Сокращение времени использования смартфоном хотя бы на один час в день снижает уровень тревожности, повышает степень удовлетворения жизнью и даже шансы на физические нагрузки. К такому выводу пришли учёные из Ruhr-Universit?t Bochum в Германии.Мы плохо представляем себе жизнь без смартфона, но если бы нам удалось сократить их использование хотя бы на один час в день, то это уже снизило бы степень тревожности, повысило уровень удовлетворенности от жизни и даже шансы на большее количество физических нагрузок. Немецкие учёные утверждают, что совсем не обязательно полностью отказываться от смартфонов, чтобы чувствовать себя лучше. Но даже небольшое сокращение интенсивности их использования уже оказывает положительное воздействие на самочувствие человека.Предыдущие исследования также демонстрировали, что активное пользование смартфонами связано с ожирением, болями в шее, ухудшением работоспособности, а также формированием психической зависимости. И теперь немецкие учёные хотели выяснить, какой период пользования смартфоном является уже опасным для здоровья. И станет ли наша жизнь действительно лучше, если мы сократим использование этих гаджетов.Они привлекли 619 человек, разделив их на три группы. В первой 200 участников вообще отказались от смартфонов на целую неделю, во второй 226 человек сократили их использование на час в день, а в третьей контрольной группе 193 участника никак не меняли своих отношений со смартфоном. Оказалось, что позитивный эффект испытывали участники первой и второй групп. Но там, где не полностью отказывались от смартфона, данный эффект сохранялся дольше и демонстрировал большую стабильность.