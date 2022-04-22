Физическая активность улучшает функцию памяти

Физические упражнения имеют множество преимуществ для ума и тела, и новое исследование, опубликованное в Трудах Национальной академии наук, показало, что даже короткие приступы легких упражнений могут немедленно улучшить функцию памяти.В исследовании 36 здоровых молодых людей приняли участие в двух экспериментах, связывающих физические упражнения с памятью. В обоих экспериментах участники выполняли 10 минут мягких упражнений на лежачем велосипеде или, в контрольном состоянии, сидели на стационарном велосипеде в течение 10 минут без педалирования (все участники выполняли как экспериментальные, так и контрольные условия в разные дни в случайном порядке).В первом эксперименте 20 участников выполнили задачу памяти, включающую просмотр, а затем вспоминание предметов после завершения упражнений. Во втором эксперименте остальные 16 участников выполнили ту же задачу; однако сразу после того, как они закончили тренироваться, были сделаны МРТ-снимки их мозговой активности.В обоих экспериментальных условиях участники, которые занимались спортом, лучше справлялись с задачей памяти. Кроме того, МРТ-сканирование участников упражнений показало лучшую связь в областях мозга, связанных с детальной обработкой памяти. На индивидуальном уровне более высокая связь на МРТ предсказывала лучшую производительность при выполнении задачи отзываПредыдущие исследования часто фокусировались на том, как упражнения способствуют росту новых клеток мозга, но этот эксперимент показал немедленную пользу упражнений, связанных с памятью и связью в мозге. Одним из поразительных аспектов этого эксперимента было то, что упражнение было очень легким и длилось всего 10 минут. Как сообщалось ранее, 10 минут упражнений в день также могут положительно повлиять на здоровье сердца и общее долголетие. Относительно короткие перерывы в течение дня, чтобы прогуляться или заняться легкой йогой, скорее всего, принесут пользу вашему сердцу, мозгу и общему здоровью.