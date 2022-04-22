Мыть курицу опасно для здоровья

Новое исследование изучило опасности привычки неправильно мыть курицу. Оказывается, она грозит так называемым перекрестным заражением.Учёные из Университета Северной Каролины оценили воздействие привычки мыть курицу на уровень заражений на кухне. Оказалось, что 25% участников исследования заразили салат бактериями из сырой курицы. Было установлено, что повышенный уровень бактерий содержится в раковине и на листьях салата. А его заражение происходит из-за того, что люди после мытья курицы недостаточно хорошо моют собственные руки или плохо дезинфицируют раковину и окружающие поверхности.В этой связи независимо от того, мыли ли люди свою курицу или нет, кухонная раковина загрязнялась. Полученные данные несколько удивительны, поскольку до последнего времени было принято считать, что связанный с мытьём курицы риск заключается в брызгах воды при этом процессе. Когда мы подставляем курицу под кран, отлетающие капли попадают на соседние поверхности. Но теперь оказалось, что раковина загрязнялась даже в том случае, если курицу не мыли.Следовательно, людям нужно сосредоточиться прежде всего на предотвращении загрязнения раковины. Уже после этого надо уделять внимание мытью рук, очистке и дезинфекции различных поверхностей, и только на следующем этапе переходить к другим продуктам питания, такими как салат.