Мыть курицу опасно для здоровья
Учёные из Университета Северной Каролины оценили воздействие привычки мыть курицу на уровень заражений на кухне. Оказалось, что 25% участников исследования заразили салат бактериями из сырой курицы. Было установлено, что повышенный уровень бактерий содержится в раковине и на листьях салата. А его заражение происходит из-за того, что люди после мытья курицы недостаточно хорошо моют собственные руки или плохо дезинфицируют раковину и окружающие поверхности.
В этой связи независимо от того, мыли ли люди свою курицу или нет, кухонная раковина загрязнялась. Полученные данные несколько удивительны, поскольку до последнего времени было принято считать, что связанный с мытьём курицы риск заключается в брызгах воды при этом процессе. Когда мы подставляем курицу под кран, отлетающие капли попадают на соседние поверхности. Но теперь оказалось, что раковина загрязнялась даже в том случае, если курицу не мыли.
Следовательно, людям нужно сосредоточиться прежде всего на предотвращении загрязнения раковины. Уже после этого надо уделять внимание мытью рук, очистке и дезинфекции различных поверхностей, и только на следующем этапе переходить к другим продуктам питания, такими как салат.
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